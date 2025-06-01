https://ria.ru/20250601/medsestra-2020214686.html

Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу

Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу - РИА Новости, 01.06.2025

Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу

Старшая операционная медсестра мариупольской Больницы интенсивного лечения Татьяна Гурина рассказала РИА Новости о том, как ей пришлось срочно оперировать... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:46:00+03:00

2025-06-01T04:46:00+03:00

2025-06-01T04:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецкая народная республика

мариуполь

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

МАРИУПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Старшая операционная медсестра мариупольской Больницы интенсивного лечения Татьяна Гурина рассказала РИА Новости о том, как ей пришлось срочно оперировать беременную крестницу, получившую ранения в ногу во время боевых действий весной 2022 года, а спустя несколько дней женщина родила здоровую девочку. По словам Гуриной, после попадания снаряда в один из роддомов Мариуполя к ним в больницу стали доставлять беременных женщин, которые там находились. И в какой-то момент, вспоминает медсестра, ее кто-то окликнул: это была крестница, которая скоро должна была родить третьего ребенка. "Ее привезли с ранением, были перебиты осколками ноги, пальчики на ногах все были травмированные, и их нельзя было тогда сохранить. Я встала за операционный стол вместе с травматологом, мы отрезали пальцы моей крестницы, я потом, конечно, просила прощения за это. Переживала, как она будет рожать, у нее на ноге была кость повреждена, все-таки в родах женщине надо ногами опираться. Но через 5 дней она родила прекрасную мне внучку, дочечку. Поэтому это самое чудесное спасение, что у меня было. Они живы-здоровы, ребенку скоро три года. Поэтому это одно из самых прекрасных спасений. Это в памяти на всю жизнь останется", - рассказала Гурина. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20250531/psiholog-2020100497.html

https://ria.ru/20250520/mariupol-2017982767.html

россия

донецкая народная республика

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин