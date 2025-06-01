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Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу - РИА Новости, 01.06.2025
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04:46 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/medsestra-2020214686.html
Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу
Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу - РИА Новости, 01.06.2025
Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу
Старшая операционная медсестра мариупольской Больницы интенсивного лечения Татьяна Гурина рассказала РИА Новости о том, как ей пришлось срочно оперировать... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T04:46:00+03:00
2025-06-01T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
мариуполь
владимир путин
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МАРИУПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Старшая операционная медсестра мариупольской Больницы интенсивного лечения Татьяна Гурина рассказала РИА Новости о том, как ей пришлось срочно оперировать беременную крестницу, получившую ранения в ногу во время боевых действий весной 2022 года, а спустя несколько дней женщина родила здоровую девочку. По словам Гуриной, после попадания снаряда в один из роддомов Мариуполя к ним в больницу стали доставлять беременных женщин, которые там находились. И в какой-то момент, вспоминает медсестра, ее кто-то окликнул: это была крестница, которая скоро должна была родить третьего ребенка. "Ее привезли с ранением, были перебиты осколками ноги, пальчики на ногах все были травмированные, и их нельзя было тогда сохранить. Я встала за операционный стол вместе с травматологом, мы отрезали пальцы моей крестницы, я потом, конечно, просила прощения за это. Переживала, как она будет рожать, у нее на ноге была кость повреждена, все-таки в родах женщине надо ногами опираться. Но через 5 дней она родила прекрасную мне внучку, дочечку. Поэтому это самое чудесное спасение, что у меня было. Они живы-здоровы, ребенку скоро три года. Поэтому это одно из самых прекрасных спасений. Это в памяти на всю жизнь останется", - рассказала Гурина. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250531/psiholog-2020100497.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, мариуполь, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Владимир Путин
Медсестра из Мариуполя рассказала, как ей пришлось оперировать крестницу

Медсестра Гурина рассказала, как ей пришлось оперировать беременную крестницу

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Старшая операционная медсестра мариупольской Больницы интенсивного лечения Татьяна Гурина рассказала РИА Новости о том, как ей пришлось срочно оперировать беременную крестницу, получившую ранения в ногу во время боевых действий весной 2022 года, а спустя несколько дней женщина родила здоровую девочку.
По словам Гуриной, после попадания снаряда в один из роддомов Мариуполя к ним в больницу стали доставлять беременных женщин, которые там находились. И в какой-то момент, вспоминает медсестра, ее кто-то окликнул: это была крестница, которая скоро должна была родить третьего ребенка.
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"Ее привезли с ранением, были перебиты осколками ноги, пальчики на ногах все были травмированные, и их нельзя было тогда сохранить. Я встала за операционный стол вместе с травматологом, мы отрезали пальцы моей крестницы, я потом, конечно, просила прощения за это. Переживала, как она будет рожать, у нее на ноге была кость повреждена, все-таки в родах женщине надо ногами опираться. Но через 5 дней она родила прекрасную мне внучку, дочечку. Поэтому это самое чудесное спасение, что у меня было. Они живы-здоровы, ребенку скоро три года. Поэтому это одно из самых прекрасных спасений. Это в памяти на всю жизнь останется", - рассказала Гурина.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаМариупольВладимир Путин
 
 
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