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Все комментарии по проекту меморандума будут 2 июня, заявил Мединский - РИА Новости, 01.06.2025
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21:29 01.06.2025 (обновлено: 21:34 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/medinskiy-2020344475.html
Все комментарии по проекту меморандума будут 2 июня, заявил Мединский
Все комментарии по проекту меморандума будут 2 июня, заявил Мединский - РИА Новости, 01.06.2025
Все комментарии по проекту меморандума будут 2 июня, заявил Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T21:29:00+03:00
2025-06-01T21:34:00+03:00
украина
владимир мединский
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
россия
игорь костюков (генштаб)
оон
стамбул
михаил галузин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник."Все завтра подробно расскажем", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 1" после прилета в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о российском проекте меморандума.Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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украина
россия
стамбул
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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Дворец Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины
Меры безопасности у дворца Чираган, где в понедельник планируются переговоры России и Украины, не усилены, вооруженной охраны нет, передает корреспондент РИА Новости
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, владимир мединский, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, россия, игорь костюков (генштаб), оон, стамбул, михаил галузин
Украина, Владимир Мединский, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Россия, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, Стамбул, Михаил Галузин
Все комментарии по проекту меморандума будут 2 июня, заявил Мединский

Мединский: комментарии по проекту меморандума по урегулированию будут 2 июня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут в понедельник.
«
"Все завтра подробно расскажем", - сказал Мединский в эфире телеканала "Россия 1" после прилета в Стамбул для нового раунда переговоров с Украиной, отвечая на вопрос о российском проекте меморандума.
Как ранее сообщил источник РИА Новости в турецком МИД, встреча делегаций РФ и Украины планируется в понедельник во дворце Чираган в Стамбуле в 13.00 мск.
В состав российской делегации, которая прибыла в Стамбул, также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. Россия на предстоящих возможных переговорах с Украиной в Стамбуле предлагает обменяться меморандумами о подходах обеих сторон к переговорному процессу, заявил в пятницу постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский , возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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