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В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист - РИА Новости, 01.06.2025
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12:03 01.06.2025 (обновлено: 12:16 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html
В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист - РИА Новости, 01.06.2025
В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T12:03:00+03:00
2025-06-01T12:16:00+03:00
происшествия
брянская область
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в результате подрыва моста во время движения поезда пострадал 71 человек, среди них - трое детей, семь человек погибло."В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива… Девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.Компания выразила соболезнования семье погибшего, а также заявила, что окажет всю необходимую помощь. Кроме того, РЖД обеспечат лечение пострадавших и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html
https://ria.ru/20250601/put-2020257768.html
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происшествия, брянская область, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист

В ЧП с обрушением моста на поезд в Брянской области погиб машинист

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпециальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Специальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости
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Специальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в результате подрыва моста во время движения поезда пострадал 71 человек, среди них - трое детей, семь человек погибло.
Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим после ЧП в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Медики помогают пострадавшим после ЧП в Брянской области
12:06
"В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива… Девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Компания выразила соболезнования семье погибшего, а также заявила, что окажет всю необходимую помощь. Кроме того, РЖД обеспечат лечение пострадавших и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области на участке Унеча — Жеча нашли поврежденные пути
12:01
 
ПроисшествияБрянская областьРЖДОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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