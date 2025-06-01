https://ria.ru/20250601/mashinist-2020258053.html

В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист

В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист - РИА Новости, 01.06.2025

В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист

Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T12:03:00+03:00

2025-06-01T12:03:00+03:00

2025-06-01T12:16:00+03:00

происшествия

брянская область

ржд

обрушение моста на поезд в брянской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020232953_0:9:1058:604_1920x0_80_0_0_d5839009648a8b82571d6df74534c437.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков, сообщается в Telegram-канале РЖД.Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в результате подрыва моста во время движения поезда пострадал 71 человек, среди них - трое детей, семь человек погибло."В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива… Девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.Компания выразила соболезнования семье погибшего, а также заявила, что окажет всю необходимую помощь. Кроме того, РЖД обеспечат лечение пострадавших и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/moskva-2020259433.html

https://ria.ru/20250601/put-2020257768.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области