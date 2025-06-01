В ЧП с поездом в Брянской области погиб машинист
В ЧП с обрушением моста на поезд в Брянской области погиб машинист
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСпециальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Специальная техника неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом в Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области, девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в результате подрыва моста во время движения поезда пострадал 71 человек, среди них - трое детей, семь человек погибло.
"В результате происшествия с поездом №86 Климов - Москва в Брянской области погиб наш товарищ - машинист локомотива… Девять работников поездной бригады госпитализированы и находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.
Компания выразила соболезнования семье погибшего, а также заявила, что окажет всю необходимую помощь. Кроме того, РЖД обеспечат лечение пострадавших и выплатят предусмотренные коллективным договором компенсации.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.