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При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза - РИА Новости, 01.06.2025
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07:37 01.06.2025 (обновлено: 10:32 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/mashinist-2020221429.html
При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза
При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза - РИА Новости, 01.06.2025
При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза
Предварительно, у одного из машинистов тепловоза при ЧП на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области повреждены ноги,... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T07:37:00+03:00
2025-06-01T10:32:00+03:00
происшествия
курская область
александр хинштейн
обрушение железнодорожного моста в курской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предварительно, у одного из машинистов тепловоза при ЧП на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области повреждены ноги, бригаду доставили в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. "По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги - всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", - написал он в своем Telegram-канале.
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происшествия, курская область, александр хинштейн, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза

Хинштейн: у одного из машинистов при ЧП в Курской области повреждены ноги

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанкОбрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области. 1 июня 2025
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предварительно, у одного из машинистов тепловоза при ЧП на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области повреждены ноги, бригаду доставили в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста.
"По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги - всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", - написал он в своем Telegram-канале.
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ПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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