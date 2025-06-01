https://ria.ru/20250601/mashinist-2020221429.html

При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза

При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза - РИА Новости, 01.06.2025

При обрушении моста в Курской области пострадал машинист тепловоза

Предварительно, у одного из машинистов тепловоза при ЧП на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области повреждены ноги,... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T07:37:00+03:00

2025-06-01T07:37:00+03:00

2025-06-01T10:32:00+03:00

происшествия

курская область

александр хинштейн

обрушение железнодорожного моста в курской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Предварительно, у одного из машинистов тепловоза при ЧП на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе Курской области повреждены ноги, бригаду доставили в больницу, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщил, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. "По предварительной информации, у одного из машинистов тепловоза повреждены ноги - всю бригаду доставили в больницу. Они находятся под присмотром медиков", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250601/vagon-2020220213.html

курская область

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происшествия, курская область, александр хинштейн, обрушение железнодорожного моста в курской области