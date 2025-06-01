https://ria.ru/20250601/lvova-belova-2020227608.html

Львова-Белова рассказала о помощи детям, пострадавшим в Брянской области

Львова-Белова рассказала о помощи детям, пострадавшим в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Львова-Белова рассказала о помощи детям, пострадавшим в Брянской области

Всем пострадавшим после аварии в Брянской области детям оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:48:00+03:00

2025-06-01T08:48:00+03:00

2025-06-01T09:06:00+03:00

происшествия

москва

брянская область

россия

мария львова-белова

александр богомаз

московская железная дорога

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020230959_0:114:1219:800_1920x0_80_0_0_a42806093b3bc97e438a64ff4308606a.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Всем пострадавшим после аварии в Брянской области детям оказывается необходимая помощь, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. "Трагедия в Брянской области. На месте продолжают работать экстренные службы, представители органов власти. Соболезнуем близким погибших. Выздоровления и сил пострадавшим, среди них, к большому сожалению, есть и дети. Всем оказывается необходимая помощь", - написала она. Детский омбудсмен добавила, что находится на связи с региональным уполномоченным Инной Мухиной. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/klishas-2020226194.html

https://ria.ru/20250601/kursk-2020224236.html

москва

брянская область

россия