https://ria.ru/20250601/lipetsk-2020279639.html

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 01.06.2025

В Липецкой области ввели режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днем в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:14:00+03:00

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2025-06-01T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днем в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 14.02 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020144279.html

липецкая область

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2025

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липецкая область, игорь артамонов, происшествия