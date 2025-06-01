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В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности - РИА Новости, 01.06.2025
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днем в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:14:00+03:00
2025-06-01T14:14:00+03:00
2025-06-01T14:14:00+03:00
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липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности вводится на территории Липецкой области днем в воскресенье, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в воскресенье, в 14.02 мск. "Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - сообщил Артамонов в своем Telegram-канале.
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области ввели режим воздушной опасности