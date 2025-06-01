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В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом

В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области открыли горячую линию для пострадавших при ЧП с поездом

Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T04:01:00+03:00

2025-06-01T04:01:00+03:00

2025-06-01T04:01:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

россия

александр богомаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Горячая линия по номеру 112 открыта для пострадавших при ЧП с поездом в Брянской области, сообщается в Telegram-канале регионального главка МЧС РФ. "В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия! В связи со схождением поезда в Выгоничском районе, для оказания психологической помощи и информационной поддержки, на номере службы спасения открыт телефон "Горячая линия". Обратиться можно по номеру 112!" - говорится в сообщении. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших.

https://ria.ru/20250601/mzhd-2020203792.html

брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, выгоничский район, россия, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области