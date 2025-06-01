https://ria.ru/20250601/liksutov-2020182965.html

Ликсутов: московская промышленность активно создает товары для детей

Ликсутов: московская промышленность активно создает товары для детей - РИА Новости, 01.06.2025

Ликсутов: московская промышленность активно создает товары для детей

Столичные промышленники активно участвуют в создании разнообразных товаров для детей и выпускают широкий ассортимент востребованной продукции, заявил в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T09:13:00+03:00

2025-06-01T09:13:00+03:00

2025-06-01T09:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Столичные промышленники активно участвуют в создании разнообразных товаров для детей и выпускают широкий ассортимент востребованной продукции, заявил в Международный день защиты детей заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город оказывает производителям всю необходимую поддержку для увеличения ассортимента, роста объемов производства и создания инновационных решений. Московские промышленники выпускают широкую линейку качественных детских товаров и обеспечивают подрастающее поколение всем самым необходимым", — сказал заместитель мэра, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Ликсутов добавил, что по итогам прошлого года в столице отгрузка игр и игрушек увеличилась более чем на 65%.На сегодняшний день московские промышленники занимаются производством одежды и обуви, развивающих игрушек, продуктов питания. Кроме того, в столице выпускают канцтовары, учебные принадлежности, косметику и прочее."Сегодня детские товары в столице производят около 30 промышленных предприятий. Особое внимание производители уделяют формированию у ребят инженерного мышления, а также интереса к естественным наукам, инновациям и высоким технологиям", — отметил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.Министр добавил, что столичные предприятия производят широкую линейку образовательных товаров – интерактивные комплексы, обучающие наборы, цифровые лаборатории и прочее.К примеру, резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" (компания "Научные развлечения") занимается разработкой и производством учебного оборудования, которое востребовано в различных учебных заведениях России, а также за рубежом. В ассортименте – более 100 наборов для изучения химии, физики биологии и других наук. При этом, ассортимент регулярно расширяется.В 2025 году компания выпустила новый набор, который помогает в обучении конструкторским и исследовательским навыкам и пр.Как отметили в департаменте, столичная компания "Бау-Групп" производит игрушки-муфты "Тапо". Они разработаны при участии профессиональных художников, психологов и педагогов. Специалисты предприятия изготавливают персонажей из гипоаллергенных материалов. В 2025 году предприятие расширило ассортимент подушками-муфтами в travel-формате и интерьерной игрушкой в размере 60 сантиметров. По итогам прошлого года компания почти на треть нарастила объемы выпуска своей продукции.Кроме того, разработкой и производством RFID-продукции для промышленных компаний и малого бизнеса занимается завод ISBC. Компания выпускает транспортные и социальные карты для столицы и других регионов России, в том числе, цифровой идентификатор ученика – "Москвенок". Каждый год компания производит свыше 500 тысяч школьных карт, а также школьные идентификаторы в формате брелоков, попсокетов и браслетов.Предприятие АО "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина", входящее в состав госкорпорации "Роскосмос", с 1996 года специализируется на разработке неонатальной техники. Например, занимается производством транспортного инкубатора для перемещения новорожденных между отделениями или в другие медицинские учреждения.А московский разработчик и производитель оборудования для 3D-печати – Бизнес-направление "Аддитивные технологии" госкорпорации "Росатом", представляет в музее "АТОМ" на ВДНХ экспозицию, где на постоянной основе выставлены наборы для творчества "3D Креативик". Они включают 3D-принтер, материал для печати, инструменты для постобработки, готовые трехмерные модели и подробные инструкции.Ранее Ликсутов сообщал, что на московских предприятиях работают более 750 тысяч высококвалифицированных специалистов, которые формируют основу технологического развития города. Предприятия предлагают студентам стажировки и практики, что значительно повышает их конкурентоспособность на рынке труда.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов