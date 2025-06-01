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Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов
Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов - РИА Новости, 01.06.2025
Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов
Сход тепловоза и трех порожних грузовых вагонов в Курской области из-за падения пролета моста не повлиял на движение поездов дальнего следования, пригородные... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:18:00+03:00
2025-06-01T08:18:00+03:00
2025-06-01T09:00:00+03:00
происшествия
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обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Сход тепловоза и трех порожних грузовых вагонов в Курской области из-за падения пролета моста не повлиял на движение поездов дальнего следования, пригородные поезда курсируют до станции Михайловский Рудник, а от нее до Арбузово организовано автобусное сообщение, сообщили в РЖД. "На период работ движение пригородных поездов осуществляется до станции Михайловский Рудник. От станции Михайловский Рудник до Арбузово организовано автобусное сообщение. На движение поездов дальнего следования ситуация не влияет", — говорится в сообщении. В холдинге добавили, что на месте ситуации в Курской области проводятся мероприятия по ликвидации последствий происшествия, в которых задействованы два восстановительных поезда. Для координации работы по ликвидации последствий инцидента в ОАО "РЖД" работает оперативный штаб.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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происшествия, курская область, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Курская область, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Сход тепловоза в Курской области не повлиял на движение поездов
РЖД: сход тепловоза и трех грузовых вагонов не повлиял на движение поездов