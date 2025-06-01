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В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 01.06.2025
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14:19 01.06.2025 (обновлено: 14:32 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/krasnogorsk-2020280632.html
В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании
В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 01.06.2025
В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании
Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:19:00+03:00
2025-06-01T14:32:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
красногорск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов", после чего сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. "Пожар в Красногорске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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происшествия, коммерческая недвижимость, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Красногорск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании

МЧС ликвидировало пожар на территории производственного здания в Красногорске

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПожар на территории производственного здания "Колесник" в поселке Новый городского округа Красногорск
Пожар на территории производственного здания Колесник в поселке Новый городского округа Красногорск - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пожар на территории производственного здания "Колесник" в поселке Новый городского округа Красногорск
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов", после чего сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.
"Пожар в Красногорске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКоммерческая недвижимостьКрасногорскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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