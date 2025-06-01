https://ria.ru/20250601/krasnogorsk-2020280632.html

В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании

В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании - РИА Новости, 01.06.2025

В Красногорске ликвидировали пожар в производственном здании

Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T14:19:00+03:00

2025-06-01T14:19:00+03:00

2025-06-01T14:32:00+03:00

происшествия

коммерческая недвижимость

красногорск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пожар на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Ранее в МЧС России сообщили о возгорании на территории производственного здания "Колесник" в Красногорске, где горел металлический ангар на площади 900 квадратных метров. Позднее площадь пожара выросла до 4 тысяч "квадратов", после чего сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала. "Пожар в Красногорске полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250531/pozhar-2020145367.html

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происшествия, коммерческая недвижимость, красногорск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)