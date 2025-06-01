https://ria.ru/20250601/koksaki-2020326803.html
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов - РИА Новости, 01.06.2025
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов
Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:14:00+03:00
2025-06-01T19:14:00+03:00
2025-06-01T19:14:00+03:00
туризм
турция
в мире
вирус коксаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_120:503:2110:1622_1920x0_80_0_0_adecdf9e364398834537bcd7e8e8bace.jpg
СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона. "Мы обратились в соответствующие департаменты (после запроса РИА Новости - ред). Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах", - заявили РИА Новости в турецком ведомстве.
https://ria.ru/20250507/rospotrebnadzor-2015425968.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_169:0:2332:1622_1920x0_80_0_0_594df6eb6f54716bbfce136e4b4ec357.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, вирус коксаки
Туризм, Турция, В мире, Вирус Коксаки
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов
Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки среди туристов из РФ