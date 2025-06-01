https://ria.ru/20250601/koksaki-2020326803.html

В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов

В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов - РИА Новости, 01.06.2025

В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов

Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:14:00+03:00

2025-06-01T19:14:00+03:00

2025-06-01T19:14:00+03:00

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турция

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вирус коксаки

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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона. "Мы обратились в соответствующие департаменты (после запроса РИА Новости - ред). Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах", - заявили РИА Новости в турецком ведомстве.

https://ria.ru/20250507/rospotrebnadzor-2015425968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, вирус коксаки