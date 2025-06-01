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В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов - РИА Новости, 01.06.2025
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Туризм
 
19:14 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/koksaki-2020326803.html
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов - РИА Новости, 01.06.2025
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов
Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:14:00+03:00
2025-06-01T19:14:00+03:00
туризм
турция
в мире
вирус коксаки
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики. Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона. "Мы обратились в соответствующие департаменты (после запроса РИА Новости - ред). Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах", - заявили РИА Новости в турецком ведомстве.
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турция, в мире, вирус коксаки
Туризм, Турция, В мире, Вирус Коксаки
В Турции опровергли сообщения о вспышке Коксаки среди российских туристов

Минздрав Турции опроверг сообщения о вспышке вируса Коксаки среди туристов из РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 июн - РИА Новости. Сообщения о якобы вспышке вируса Коксаки среди российских туристов в Турции не соответствуют действительности, заявили РИА Новости в минздраве республики.
Ранее в Telegram-канале "Осторожно, Москва" появилась информация, что туристы из Москвы, отдыхающие в Турции, сообщают о вспышке вируса Коксаки в отеле Sunlight resort на юге страны. Как утверждается, около 15 россиян, в том числе дети, отдыхающие в турецком отеле в Анталье, заболели вирусом Коксаки. Власти турецкой курортной Антальи заявили РИА Новости, что не имеют информации о вспышке вируса Коксаки у российских туристов, но держат связь с отелями региона.
«
"Мы обратились в соответствующие департаменты (после запроса РИА Новости - ред). Такой ситуации нет, такие сообщения не соответствуют действительности. В регионе ведется регулярный мониторинг заболеваемости ящуром, вызванным вирусом Коксаки, и нет ситуации, позволяющей предположить вспышку заболевания в школах и гостиницах", - заявили РИА Новости в турецком ведомстве.
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