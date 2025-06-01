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Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025

Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, поделился мнением глава... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:30:00+03:00

2025-06-01T08:30:00+03:00

2025-06-01T10:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

украина

обрушение моста на поезд в брянской области

андрей клишас

выгоничский район

совет федерации рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, поделился мнением глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Брянской области информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66."Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ - буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", - написал Клишас.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

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брянская область

украина

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