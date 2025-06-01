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Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области
Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области - РИА Новости, 01.06.2025
Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области
Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, поделился мнением глава... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T08:30:00+03:00
2025-06-01T08:30:00+03:00
2025-06-01T10:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
украина
обрушение моста на поезд в брянской области
андрей клишас
выгоничский район
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка, поделился мнением глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Брянской области информировал, что в Выгоничском районе произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. По последним данным, число пострадавших возросло до 66."Подрыв моста и крушение пассажирского поезда в Брянской области говорят о том, что Украиной управляет террористическая группировка. Украина давно утратила признаки государства и превратилась в террористический анклав, без границ, без легитимных органов власти и законов. Ответ - буферная зона, настолько обширная, чтобы исключить проникновение террористов на нашу территорию в будущем. Земли, которые пока ещё называют Украиной, должна ждать тотальная денацификация, демилитаризация и переучреждение государства", - написал Клишас.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Украина, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Андрей Клишас, Выгоничский район, Совет Федерации РФ, Московская железная дорога
Клишас прокомментировал крушение поезда в Брянской области
Клишас: крушение поезда под Брянском показало, что Украиной управляют террористы