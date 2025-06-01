https://ria.ru/20250601/kitay-2020215631.html

В МИД Китая призвали США не раздувать "теории китайской угрозы"

В МИД Китая призвали США не раздувать "теории китайской угрозы" - РИА Новости, 01.06.2025

В МИД Китая призвали США не раздувать "теории китайской угрозы"

Пекин выступает против раздувания США "теории китайской угрозы", против нападок и очернения КНР, говорится в заявлении на сайте МИД КНР. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T05:30:00+03:00

2025-06-01T05:30:00+03:00

2025-06-01T05:30:00+03:00

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ПЕКИН, 1 июн – РИА Новости. Пекин выступает против раздувания США "теории китайской угрозы", против нападок и очернения КНР, говорится в заявлении на сайте МИД КНР. Внешнеполитическое ведомство Китая в воскресенье прокомментировало выступление министра обороны США Пита Хегсета на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. "Хегсет проигнорировал призывы стран региона к миру и развитию, навязывал менталитет холодной войны о блоковой конфронтации, очернял и осуществлял нападки на Китай, раздувая "теорию китайской угрозы", (его высказывания – ред.) полны провокаций и подстрекательства. Китай выражает острое недовольство и решительно выступает против этого, уже сделал США представление", - заявили в МИД КНР. Отмечается, что "Китай призывает США действительно уважать усилия стран региона по поддержанию мира и стабильности, прекратить преднамеренно подрывать мирную и стабильную обстановку в регионе, прекратить преувеличивать конфликты и конфронтацию, перестать обострять напряженность в регионе".

https://ria.ru/20250530/poshliny-2019993778.html

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китай, в мире, сша, пекин, пит хегсет