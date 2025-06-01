https://ria.ru/20250601/izrail-2020290797.html

Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 01.06.2025

Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ячейки палестинского движения ХАМАС в районе Аль-Маваси на юге сектора... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:15:00+03:00

2025-06-01T15:15:00+03:00

2025-06-01T15:15:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ячейки палестинского движения ХАМАС в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, руководившего атакой, в результате которой погибли более 20 израильских солдат. "Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Халиля Абд аль Насера ​​Мухаммада Хатиба - командира ячейки в батальоне ХАМАС Аль-Маваси", - говорится в сообщении армии. Как уточняется в сообщении, он командовал ячейкой ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты по размещению войск и танковому отделению ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси 22 января 2024 года, что привело к гибели 21 израильского солдата. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в полуэксклаве погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.

https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html

https://ria.ru/20250531/gaza-2020171885.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году