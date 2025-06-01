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Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа
Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 01.06.2025
Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ячейки палестинского движения ХАМАС в районе Аль-Маваси на юге сектора... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T15:15:00+03:00
2025-06-01T15:15:00+03:00
2025-06-01T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своем Telegram-канале о ликвидации командира ячейки палестинского движения ХАМАС в районе Аль-Маваси на юге сектора Газа, руководившего атакой, в результате которой погибли более 20 израильских солдат. "Армия обороны Израиля нанесла удар и уничтожила террориста Халиля Абд аль Насера Мухаммада Хатиба - командира ячейки в батальоне ХАМАС Аль-Маваси", - говорится в сообщении армии. Как уточняется в сообщении, он командовал ячейкой ХАМАС, которая выпустила противотанковые ракеты по размещению войск и танковому отделению ЦАХАЛ в районе Аль-Маваси 22 января 2024 года, что привело к гибели 21 израильского солдата. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в полуэксклаве погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
https://ria.ru/20250531/egipet-2020161217.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля уничтожила командира ячейки ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ячейки ХАМАС в районе Аль-Маваси