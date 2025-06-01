https://ria.ru/20250601/indonezija-2020294955.html

В Русском доме в Индонезии сложили более 500 журавликов

В Русском доме в Индонезии сложили более 500 журавликов - РИА Новости, 01.06.2025

В Русском доме в Индонезии сложили более 500 журавликов

Более 500 бумажных журавликов, символизирующих память о детях Донбасса и сектора Газа, сложили участники международной акции "Журавли мира", состоявшейся в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T15:48:00+03:00

2025-06-01T15:48:00+03:00

2025-06-01T15:48:00+03:00

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ДЖАКАРТА, 1 июн – РИА Новости. Более 500 бумажных журавликов, символизирующих память о детях Донбасса и сектора Газа, сложили участники международной акции "Журавли мира", состоявшейся в Русском доме в Индонезии в честь Дня защиты детей, передает корреспондент РИА Новости. Акция собрала более 100 участников, включая высокопоставленных гостей и представителей общественности. В частности, в акции в поддержку детей Донбасса и сектора Газа приняли участие посол РФ в Индонезии Сергей Толченов и посол Палестины в стране Зухаир Альшун. В ходе мероприятия участникам рассказали о судьбах детей Донбасса, которые уже более десяти лет живут под звуками обстрелов из-за действий киевского режима. Затем начался мастер-класс по складыванию журавликов из бумаги — символа памяти о детях, погибших в конфликтах. После мастер-класса участники акции прикрепили журавликов к двум большим плакатам с надписями "Защищайте детей Донбасса" и "Защищайте детей Газы". Благодаря разноцветной бумаге, использованной для создания поделок, плакат в память о детях Донбасса заиграл цветами флага региона - черным, синим и красным. Также из журавликов была составлена карта мира. "Сегодня, как никогда, важно говорить правду. Дети Донбасса страдают уже много лет, и мы обязаны помнить об этом. Россия всегда будет на стороне мира, справедливости и человеческих ценностей. Мы не бросаем детей Донбасса и никогда не бросим. Спасибо тем, кто говорит о судьбе этих детей, кто отказывается молчать. Спасибо странам, которые не закрывают на это глаза", — подчеркнул глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия. Акция завершилась общей фотосессией, которую участники назвали моментом исторической солидарности. Ранее посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что более 13 тысяч мирных граждан погибли с весны 2014 года в Донбассе, в том числе 340 детей.

https://ria.ru/20250530/zelenskij-2019935463.html

https://ria.ru/20250601/gosduma-2020241589.html

https://ria.ru/20250601/deti-2020244221.html

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в мире, донбасс, россия, индонезия, родион мирошник