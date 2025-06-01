Рейтинг@Mail.ru
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 01.06.2025 (обновлено: 19:11 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/gruzovik-2020323703.html
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик - РИА Новости, 01.06.2025
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:56:00+03:00
2025-06-01T19:11:00+03:00
происшествия
чита
хабаровск
амурская область
василий орлов (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020324728_0:198:480:468_1920x0_80_0_0_cfcbca9ad36a79616203732c2c17f045.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Первого июня на трассе "Чита — Хабаровск", в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250530/ataka-2020065702.html
чита
хабаровск
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020324728_0:137:480:497_1920x0_80_0_0_9c8ec22418e6138238ea57272590dceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чита, хабаровск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Чита, Хабаровск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик

Орлов: на трассе в Амурской области загорелся грузовик, пострадал водитель

© Кадр видео из соцсетейНа трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Кадр видео из соцсетей
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.
«
"Первого июня на трассе "Чита — Хабаровск", в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В Белгородской области водитель грузовика пострадал при атаке дрона ВСУ
30 мая, 19:48
 
ПроисшествияЧитаХабаровскАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала