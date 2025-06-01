https://ria.ru/20250601/gruzovik-2020323703.html

На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик

На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик - РИА Новости, 01.06.2025

На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик

Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:56:00+03:00

2025-06-01T18:56:00+03:00

2025-06-01T19:11:00+03:00

происшествия

чита

хабаровск

амурская область

василий орлов (губернатор)

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Первого июня на трассе "Чита — Хабаровск", в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250530/ataka-2020065702.html

чита

хабаровск

амурская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, чита, хабаровск, амурская область, василий орлов (губернатор)