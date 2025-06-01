https://ria.ru/20250601/gruzovik-2020323703.html
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик - РИА Новости, 01.06.2025
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:56:00+03:00
2025-06-01T18:56:00+03:00
2025-06-01T19:11:00+03:00
происшествия
чита
хабаровск
амурская область
василий орлов (губернатор)
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Грузовик загорелся на трассе "Чита - Хабаровск", пожар потушен, пострадал водитель, правоохранительные органы работают на месте происшествия, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов."Первого июня на трассе "Чита — Хабаровск", в районе поселка городского типа Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. Пожар потушен, пострадал водитель. Правоохранительные органы и экстренные службы работают на месте происшествия", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250530/ataka-2020065702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, хабаровск, амурская область, василий орлов (губернатор)
Происшествия, Чита, Хабаровск, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
На трассе Чита — Хабаровск загорелся грузовик
Орлов: на трассе в Амурской области загорелся грузовик, пострадал водитель