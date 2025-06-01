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В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025
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13:30 01.06.2025 (обновлено: 13:43 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/gospitalizatsiya-2020275210.html
В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска
В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025
В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска
Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:30:00+03:00
2025-06-01T13:43:00+03:00
происшествия
москва
брянск
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Одиннадцать пострадавших госпитализировали в московские больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.РЖД сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html
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96
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7 495 645-6601
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происшествия, москва, брянск, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Брянск, Обрушение моста на поезд в Брянской области
В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска

В Москве после осмотра госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на киевском вокзале в Москве перевозят на носилках пассажира, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
Медики на киевском вокзале в Москве перевозят на носилках пассажира, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Медики на киевском вокзале в Москве перевозят на носилках пассажира, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Одиннадцать пострадавших госпитализировали в московские больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В Брянской области объявили траур после обрушения моста
Вчера, 13:28
Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
РЖД сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
Женщина, прибывшая в Москву на резервном поезде №902 о том, как пассажиров подбросило в момент ЧП - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Пассажиров поезда под Брянском подбросило в момент ЧП
Вчера, 13:07
 
ПроисшествияМоскваБрянскОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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