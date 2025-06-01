https://ria.ru/20250601/gospitalizatsiya-2020275210.html

В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска

В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска - РИА Новости, 01.06.2025

В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска

Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T13:30:00+03:00

2025-06-01T13:30:00+03:00

2025-06-01T13:43:00+03:00

происшествия

москва

брянск

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."Одиннадцать пострадавших госпитализировали в московские больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в Москве на Киевском вокзале продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.РЖД сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/traur-2020274690.html

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брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, брянск, обрушение моста на поезд в брянской области