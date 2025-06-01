В Москве госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска
В Москве после осмотра госпитализировали 11 пассажиров поезда из Брянска
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМедики на киевском вокзале в Москве перевозят на носилках пассажира, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
Медики на киевском вокзале в Москве перевозят на носилках пассажира, пострадавшего при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Одиннадцать пострадавших из Брянской области госпитализированы в московские больницы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Одиннадцать пострадавших госпитализировали в московские больницы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали.
Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.
РЖД сообщали, что для перевозки пассажиров состава №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.