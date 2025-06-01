https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html

Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском

Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025

Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП с поездом в... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:52:00+03:00

2025-06-01T10:52:00+03:00

2025-06-01T11:23:00+03:00

происшествия

брянская область

белгородская область

выгоничский район

вячеслав гладков

александр богомаз

светлана петренко

московская железная дорога

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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области, подчеркнув важность поддержки и солидарности. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. По его данным, погибли 7 человек, пострадали 66, среди них - трое детей. В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "От лица жителей Белгородской области выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и раненых. Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелёгкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей", - написал Гладков. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой к своим родным.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html

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