https://ria.ru/20250601/gladkov-2020248078.html
Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском
Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП с поездом в... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:52:00+03:00
2025-06-01T10:52:00+03:00
2025-06-01T11:23:00+03:00
происшествия
брянская область
белгородская область
выгоничский район
вячеслав гладков
александр богомаз
светлана петренко
московская железная дорога
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БЕЛГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП с поездом в Брянской области, подчеркнув важность поддержки и солидарности. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. По его данным, погибли 7 человек, пострадали 66, среди них - трое детей. В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко. "От лица жителей Белгородской области выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и раненых. Хочу сказать всей Брянской области слова поддержки в этот нелёгкий час. Мы как никто понимаем, на что способен враг — подлый террор против мирных людей", - написал Гладков. Он пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения домой к своим родным.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20250601/chp-2020243583.html
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происшествия, брянская область, белгородская область, выгоничский район, вячеслав гладков, александр богомаз, светлана петренко, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Белгородская область, Выгоничский район, Вячеслав Гладков, Александр Богомаз, Светлана Петренко, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Гладков выразил соболезнования в связи с ЧП под Брянском
Гладков выразил соболезнования семьям погибших при ЧП под Брянском