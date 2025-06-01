Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву
Трех детей и двух взрослых, пострадавших в Брянской области, эвакуируют в Москву
Врачи у здания Киевского вокзала в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
"По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы 3 детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.