https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020247364.html

Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву

Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву - РИА Новости, 01.06.2025

Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву

Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T10:46:00+03:00

2025-06-01T10:46:00+03:00

2025-06-01T10:54:00+03:00

москва

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов."По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы 3 детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020247584.html

https://ria.ru/20250601/murashko-2020246300.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия