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Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
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10:46 01.06.2025 (обновлено: 10:54 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020247364.html
Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву
Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву - РИА Новости, 01.06.2025
Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву
Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:46:00+03:00
2025-06-01T10:54:00+03:00
москва
брянская область
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов."По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы 3 детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250601/brjansk-2020247584.html
https://ria.ru/20250601/murashko-2020246300.html
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москва, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Москва, Брянская область, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
Пять пострадавших в Брянской области эвакуируют в Москву

Трех детей и двух взрослых, пострадавших в Брянской области, эвакуируют в Москву

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВрачи у здания Киевского вокзала в Москве
Врачи у здания Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Врачи у здания Киевского вокзала в Москве
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Троих детей и двоих взрослых, пострадавших в результате ЧП в Брянской области, эвакуируют в Москву на лечение, сообщил журналистам помощник министра Алексей Кузнецов.
"По итогам осмотра пациентов принято решение об эвакуации в Москву в федеральные клиники Минздрава и больницы города Москвы 3 детей в сопровождении родителей и двух взрослых. 4-месячный ребенок направлен в Москву вертолетом санитарной авиации, остальные - автомобильным транспортом службы медицины катастроф. Все пострадавшие получают медицинскую помощь в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
Носильщики у здания Киевского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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10:51
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
В Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, в результате которых пострадали и погибли люди, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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МоскваБрянская областьОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской областиКрушение поездов в Брянской и Курской областях. Онлайн-репортаж08:38
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