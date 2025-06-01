https://ria.ru/20250601/evakuatsiya-2020207799.html

На месте падения моста на поезд в Брянской области эвакуируют пассажиров

На месте падения моста на поезд в Брянской области эвакуируют пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025

На месте падения моста на поезд в Брянской области эвакуируют пассажиров

На месте ЧП в Брянской области ведется эвакуация пассажиров, сообщили в РЖД. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:57:00+03:00

2025-06-01T01:57:00+03:00

2025-06-01T01:57:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

ржд

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. На месте ЧП в Брянской области ведется эвакуация пассажиров, сообщили в РЖД. "На месте происшествия ведётся эвакуация пассажиров. Поездная бригада оказывает необходимую помощь пострадавшим", - сообщается в Telegram-канале РЖД. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206381.html

брянская область

выгоничский район

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