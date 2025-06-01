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Ефимов: Москва предоставила два участка для строительства производств - РИА Новости, 01.06.2025
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14:12 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/efimov-2020051253.html
Ефимов: Москва предоставила два участка для строительства производств
Ефимов: Москва предоставила два участка для строительства производств - РИА Новости, 01.06.2025
Ефимов: Москва предоставила два участка для строительства производств
Москва с начала 2025 года предоставила инвесторам в льготную аренду два земельных участка для создания производств, вложения в проекты превысят 2 миллиарда... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T14:12:00+03:00
2025-06-01T14:12:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Москва с начала 2025 года предоставила инвесторам в льготную аренду два земельных участка для создания производств, вложения в проекты превысят 2 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды участков для строительства предприятий. С начала 2025 года выделено 1,6 гектара земли на западе и востоке столицы по ставке один рубль в год. Там возведут пищевое предприятие и промышленный комплекс, в котором смогут работать сразу несколько производителей. Благодаря реализации этих масштабных инвестиционных проектов будет создано 300 рабочих мест. Размер инвестиций может превысить 2 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как указывается в сообщении, один из участков площадью 0,86 гектара инвестору предоставили в районе Новокосино между Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом по результатам торгов на право заключения соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству промышленный технопарк площадью 14 тысяч квадратных метров. Еще одну площадку в 0,72 гектара получил инвестор в районе Ново-Переделкино. Он планирует построить на Новоорловской улице предприятие пищепрома площадью 22,5 тысячи квадратных метров.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что особая экономическая зона "Технополис "Москва" к 2030 года станет одним из крупнейших промышленных центров Европы.
https://ria.ru/20250530/efimov-2019869862.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: Москва предоставила два участка для строительства производств

Ефимов: Москва с начала года предоставила два участка для создания производств

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Москва с начала 2025 года предоставила инвесторам в льготную аренду два земельных участка для создания производств, вложения в проекты превысят 2 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город поддерживает развитие промышленного потенциала, предоставляя инвесторам льготные условия аренды участков для строительства предприятий. С начала 2025 года выделено 1,6 гектара земли на западе и востоке столицы по ставке один рубль в год. Там возведут пищевое предприятие и промышленный комплекс, в котором смогут работать сразу несколько производителей. Благодаря реализации этих масштабных инвестиционных проектов будет создано 300 рабочих мест. Размер инвестиций может превысить 2 миллиарда рублей", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как указывается в сообщении, один из участков площадью 0,86 гектара инвестору предоставили в районе Новокосино между Салтыковской улицей и Никольско-Архангельским проездом по результатам торгов на право заключения соглашения о реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству промышленный технопарк площадью 14 тысяч квадратных метров. Еще одну площадку в 0,72 гектара получил инвестор в районе Ново-Переделкино. Он планирует построить на Новоорловской улице предприятие пищепрома площадью 22,5 тысячи квадратных метров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что особая экономическая зона "Технополис "Москва" к 2030 года станет одним из крупнейших промышленных центров Европы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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