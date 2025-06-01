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После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе

После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе - РИА Новости, 01.06.2025

После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:11:00+03:00

2025-06-01T01:11:00+03:00

2025-06-01T02:41:00+03:00

происшествия

брянская область

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд через Выгоничи, сообщил Росавтодор."В Брянской области закрыто движение автотранспорта на участке автодороги А-240… Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями с 23.10 (мск)… Объезд организован через населенный пункт Выгоничи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206716.html

брянская область

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Кадры с места обрушения моста в Брянской области Кадры с места обрушения моста в Брянской области 2025-06-01T01:11 true PT0M38S

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происшествия, брянская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение моста на поезд в брянской области