https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020204280.html
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе - РИА Новости, 01.06.2025
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:11:00+03:00
2025-06-01T01:11:00+03:00
2025-06-01T02:41:00+03:00
происшествия
брянская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
обрушение моста на поезд в брянской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020205716_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_adbd188fd4a99a4e03d0dafb34a7cb14.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд через Выгоничи, сообщил Росавтодор."В Брянской области закрыто движение автотранспорта на участке автодороги А-240… Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями с 23.10 (мск)… Объезд организован через населенный пункт Выгоничи", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/postradavshie-2020206716.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020205716_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_342dfc621b61305aed8c8837694fdbb5.jpg
Кадры с места обрушения моста в Брянской области
Кадры с места обрушения моста в Брянской области
2025-06-01T01:11
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Обрушение моста на поезд в Брянской области
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе
Росавтодор: после обрушения моста на поезд в Брянской области перекрыто движение