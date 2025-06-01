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После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе - РИА Новости, 01.06.2025
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01:11 01.06.2025 (обновлено: 02:41 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/dvizhenie-2020204280.html
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе - РИА Новости, 01.06.2025
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:11:00+03:00
2025-06-01T02:41:00+03:00
происшествия
брянская область
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд через Выгоничи, сообщил Росавтодор."В Брянской области закрыто движение автотранспорта на участке автодороги А-240… Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями с 23.10 (мск)… Объезд организован через населенный пункт Выгоничи", - говорится в сообщении.
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Кадры с места обрушения моста в Брянской области
Кадры с места обрушения моста в Брянской области
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происшествия, брянская область, федеральное дорожное агентство (росавтодор), обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Обрушение моста на поезд в Брянской области
После ЧП с мостом и поездом в Брянской области перекрыли движение по трассе

Росавтодор: после обрушения моста на поезд в Брянской области перекрыто движение

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Движение автомобилей закрыто на участке дороги А-240 из-за разрушения путепровода над железнодорожными путями, организован объезд через Выгоничи, сообщил Росавтодор.
Брянской области закрыто движение автотранспорта на участке автодороги А-240… Ввиду разрушения путепровода над железнодорожными путями с 23.10 (мск)… Объезд организован через населенный пункт Выгоничи", - говорится в сообщении.
Кадры с места обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияБрянская областьФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Обрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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