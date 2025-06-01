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Сход поезда в Брянской области не повлиял на железнодорожное движение
Сход поезда в Брянской области не повлиял на железнодорожное движение - РИА Новости, 01.06.2025
Сход поезда в Брянской области не повлиял на железнодорожное движение
Ситуация со сходом поезда в Брянской области не влияет на движение других поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:05:00+03:00
2025-06-01T01:05:00+03:00
2025-06-01T01:07:00+03:00
происшествия
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выгоничский район
ржд
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Ситуация со сходом поезда в Брянской области не влияет на движение других поездов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. Ранее губернатор Брянской области сообщил, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста при ДТП с участием пассажирского поезда, есть пострадавшие, "На движение других поездов ситуация не влияет", - говорится в сообщении. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону Единого центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00.
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происшествия, брянская область, выгоничский район, ржд, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, РЖД, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Сход поезда в Брянской области не повлиял на железнодорожное движение
МЖД: ЧП с мостом и поездом не повлияло на движение других составов