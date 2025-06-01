https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде

Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T20:13:00+03:00

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происшествия

волгоград

волгоградская область

ford motor

hyundai creta

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ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным полиции, в воскресенье около 17.30 в Центральном районе Волгограда столкнулись Hyundai и Ford. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек: трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, дети находились в машинах без удерживающих устройств.

https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html

волгоград

волгоградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, волгоград, волгоградская область, ford motor, hyundai creta