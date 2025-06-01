https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:13:00+03:00
2025-06-01T20:13:00+03:00
2025-06-01T20:19:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
ford motor
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020335170_0:0:936:527_1920x0_80_0_0_73e96fadd5e5249f7bf84743901166f9.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным полиции, в воскресенье около 17.30 в Центральном районе Волгограда столкнулись Hyundai и Ford. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек: трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, дети находились в машинах без удерживающих устройств.
https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020335170_114:0:874:570_1920x0_80_0_0_b77649f32ae0d232808d478d4efabf2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, ford motor, hyundai creta
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Ford Motor, Hyundai Creta
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
Пять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в центре Волгограда