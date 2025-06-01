Рейтинг@Mail.ru
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:13 01.06.2025 (обновлено: 20:19 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/dtp-2020334651.html
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде - РИА Новости, 01.06.2025
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде
Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T20:13:00+03:00
2025-06-01T20:19:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
ford motor
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020335170_0:0:936:527_1920x0_80_0_0_73e96fadd5e5249f7bf84743901166f9.jpg
ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. По данным полиции, в воскресенье около 17.30 в Центральном районе Волгограда столкнулись Hyundai и Ford. "В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек: трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении ведомства. Как уточняет ведомство, дети находились в машинах без удерживающих устройств.
https://ria.ru/20250528/gosavtoinspektsiya-2019514059.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020335170_114:0:874:570_1920x0_80_0_0_b77649f32ae0d232808d478d4efabf2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, ford motor, hyundai creta
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Ford Motor, Hyundai Creta
Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Волгограде

Пять человек, включая троих детей, пострадали в ДТП в центре Волгограда

© ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramДТП в центре Волгограда
ДТП в центре Волгограда - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
ДТП в центре Волгограда
Читать ria.ru в
Дзен
ВОЛГОГРАД, 1 июн - РИА Новости. Пять человек, включая трех детей, пострадали при столкновении двух автомобилей в центре Волгограда, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, в воскресенье около 17.30 в Центральном районе Волгограда столкнулись Hyundai и Ford.
«
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились пять человек: трое детей и двое взрослых", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ведомство, дети находились в машинах без удерживающих устройств.
Госавтоинспекция назвала самые частые причины ДТП с участием детей - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
В Госавтоинспекции обозначили наиболее частые причины ДТП с детьми
28 мая, 12:00
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьFord MotorHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала