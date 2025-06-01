https://ria.ru/20250601/bryansk-2020326593.html

В Брянской области с железнодорожного полотна убрали три вагона и локомотив

В Брянской области с железнодорожного полотна убрали три вагона и локомотив - РИА Новости, 01.06.2025

В Брянской области с железнодорожного полотна убрали три вагона и локомотив

Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна три вагона и локомотив, повреждённые в результате ЧП в Брянской области, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:12:00+03:00

2025-06-01T19:12:00+03:00

2025-06-01T20:04:00+03:00

происшествия

брянская область

россия

выгоничский район

александр богомаз

светлана петренко

александр бастрыкин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020292814_3:0:1267:711_1920x0_80_0_0_f9cf58a85b6be65a2db6ad7eedeffe00.jpg

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна три вагона и локомотив, повреждённые в результате ЧП в Брянской области, сообщает пресс-служба МЧС России. "Аварийно-восстановительные бригады убрали с железнодорожного полотна 3 вагона и локомотив, повреждённые в результате инцидента", - говорится в сообщении. Для удаления обломков моста был осуществлено контролируемое обрушение части поврежденных конструкций, уточняет ведомство. "Сейчас проводится разбивка крупных обломков моста и расчистка железнодорожного полотна от строительных конструкций", - добавляется в сообщении. Как рассказали в МЧС, с пассажирами поврежденного поезда работают психологи. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд №86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Как сообщила РИА Новости представитель СК РФ Светлана Петренко, оно, как и дело о подрыве моста в Курской области, будет передано в Главное следственное управление по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

https://ria.ru/20250601/brjansk-2020271704.html

брянская область

россия

выгоничский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, александр богомаз, светлана петренко, александр бастрыкин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), обрушение моста на поезд в брянской области