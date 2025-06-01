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На Киевский вокзал привезли инвалидные кресла для пострадавших под Брянском
На Киевский вокзал привезли инвалидные кресла для пострадавших под Брянском - РИА Новости, 01.06.2025
На Киевский вокзал привезли инвалидные кресла для пострадавших под Брянском
Инвалидные коляски подготовили на Киевском вокзале для пассажиров из Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T10:51:00+03:00
2025-06-01T10:51:00+03:00
2025-06-01T11:21:00+03:00
происшествия
москва
выгоничский район
брянская область
александр богомаз
московская железная дорога
ржд
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инвалидные коляски подготовили на Киевском вокзале для пассажиров из Брянской области, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье на вокзал прибудут пассажиры поезда Климов - Москва, на который обрушился мост. Рядом с железнодорожными путями для них подготовили инвалидные коляски и тележки для багажа. В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста. Глава региона ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отмечали, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, выгоничский район, брянская область, александр богомаз, московская железная дорога, ржд, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Москва, Выгоничский район, Брянская область, Александр Богомаз, Московская железная дорога, РЖД, Обрушение моста на поезд в Брянской области
На Киевский вокзал привезли инвалидные кресла для пострадавших под Брянском
На Киевский вокзал привезли инвалидные кресла пострадавших в ЧП под Брянском