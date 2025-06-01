В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России
Британский дипломат Прауд раскритиковал планы Лондона тратить 3% ВВП на оборону
© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве.
"Обзор стратегической обороны "посылает сообщение Москве", — говорит Джон Хили. "Мы еще никогда не были такими слабыми!" Но не бойтесь, через девять лет мы можем потратить немного больше, чем сейчас, даже если это не приведет к увеличению численности войск", — написал дипломат.
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить три процента ВВП на оборону и назвал укрепление Вооруженных сил "посланием Москве".
В настоящее время Лондон тратит на эти цели 2,3% ВВП. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом примером для других европейских стран.
По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет непременно достигнут в 2034 году.