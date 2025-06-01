https://ria.ru/20250601/britaniya-2020325854.html

В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России

В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России - РИА Новости, 01.06.2025

В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России

Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:12:00+03:00

2025-06-01T19:12:00+03:00

2025-06-01T19:12:00+03:00

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МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве."Обзор стратегической обороны "посылает сообщение Москве", — говорит Джон Хили. "Мы еще никогда не были такими слабыми!" Но не бойтесь, через девять лет мы можем потратить немного больше, чем сейчас, даже если это не приведет к увеличению численности войск", — написал дипломат.Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить три процента ВВП на оборону и назвал укрепление Вооруженных сил "посланием Москве".В настоящее время Лондон тратит на эти цели 2,3% ВВП. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом примером для других европейских стран.По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет непременно достигнут в 2034 году.

https://ria.ru/20250601/britaniya-2020268789.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html

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в мире, джон хили, великобритания, лондон, россия, кир стармер