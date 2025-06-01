Рейтинг@Mail.ru
В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России - РИА Новости, 01.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:12 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020325854.html
В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России
В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России - РИА Новости, 01.06.2025
В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России
Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:12:00+03:00
2025-06-01T19:12:00+03:00
в мире
джон хили
великобритания
лондон
россия
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdd74b2e148528951562704844385ea1.jpg
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве."Обзор стратегической обороны "посылает сообщение Москве", — говорит Джон Хили. "Мы еще никогда не были такими слабыми!" Но не бойтесь, через девять лет мы можем потратить немного больше, чем сейчас, даже если это не приведет к увеличению численности войск", — написал дипломат.Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить три процента ВВП на оборону и назвал укрепление Вооруженных сил "посланием Москве".В настоящее время Лондон тратит на эти цели 2,3% ВВП. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом примером для других европейских стран.По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет непременно достигнут в 2034 году.
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020268789.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html
великобритания
лондон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020274223_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d81e3feff23b9e9fd37107c40e3228f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джон хили, великобритания, лондон, россия, кир стармер
В мире, Джон Хили, Великобритания, Лондон, Россия, Кир Стармер
В Британии высмеяли угрозы министра обороны в адрес России

Британский дипломат Прауд раскритиковал планы Лондона тратить 3% ВВП на оборону

© AP Photo / Thomas KrychГлава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Британский дипломат Ян Прауд в соцсети X раскритиковал заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о намерениях Лондона послать сигнал Москве.
"Обзор стратегической обороны "посылает сообщение Москве", — говорит Джон Хили. "Мы еще никогда не были такими слабыми!" Но не бойтесь, через девять лет мы можем потратить немного больше, чем сейчас, даже если это не приведет к увеличению численности войск", — написал дипломат.
Корабли Черноморского флота России в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
"Возродить проект". В Британии раскрыли план ЕС против России в Черном море
Вчера, 12:49
Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что к 2034 году страна будет тратить три процента ВВП на оборону и назвал укрепление Вооруженных сил "посланием Москве".
В настоящее время Лондон тратит на эти цели 2,3% ВВП. В конце февраля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о планах увеличить оборонные расходы страны до 2,5% ВВП к 2027 году. При этом газета Times в конце мая сообщила, что США хотят, чтобы Британия увеличила свои расходы на оборону до 3% ВВП к 2029 году, став таким образом примером для других европейских стран.
По данным источников издания, в британском обзоре стратегической обороны (SDR), который должен быть опубликован в июне, говорится, что показатель расходов на оборону в 3% будет непременно достигнут в 2034 году.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском
31 мая, 15:54
 
В миреДжон ХилиВеликобританияЛондонРоссияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала