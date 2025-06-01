Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны
Глава Минобороны Хили: Британия за пять лет потеряла контроль над границами
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с миграцией в интервью телеканалу Sky News.
По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек.
"Правда заключается в том, что за последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами, и прошлое правительство (консерваторов - ред.) в прошлом году оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (а страну - ред.) - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал глава министерства.
В субботу сотни мигрантов пересекли Ла-Манш. Как отмечает телеканал, французская полиция просто наблюдала, как люди садятся в маленькие лодки на отмели у берегов коммуны Гравлин, и не вмешивалась. Хили назвал их действия "шокирующими". По его словам, это "действительно большая проблема", что французская полиция не может перехватить лодки с мигрантами на мелководье.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.