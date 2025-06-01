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Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны - РИА Новости, 01.06.2025
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13:39 01.06.2025 (обновлено: 13:56 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/britanija-2020276524.html
Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны
Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны - РИА Новости, 01.06.2025
Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны
Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T13:39:00+03:00
2025-06-01T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с миграцией в интервью телеканалу Sky News. По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек. "Правда заключается в том, что за последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами, и прошлое правительство (консерваторов - ред.) в прошлом году оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (а страну - ред.) - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал глава министерства. В субботу сотни мигрантов пересекли Ла-Манш. Как отмечает телеканал, французская полиция просто наблюдала, как люди садятся в маленькие лодки на отмели у берегов коммуны Гравлин, и не вмешивалась. Хили назвал их действия "шокирующими". По его словам, это "действительно большая проблема", что французская полиция не может перехватить лодки с мигрантами на мелководье. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250516/frg-2017498671.html
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в мире, великобритания, ла-манш, джон хили
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Джон Хили
Миграционная политика Великобритании трещит по швам, заявил министр обороны

Глава Минобороны Хили: Британия за пять лет потеряла контроль над границами

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Великобритания за последние пять лет потеряла контроль над своими границами, заявил глава минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, комментируя ситуацию с миграцией в интервью телеканалу Sky News.
По данным британского бюро национальной статистики (ONS), за 2024 год количество прибывших в страну мигрантов оказалось больше на 431 тысячу, чем уехавших. За 2023 год цифра достигала 860 тысяч, а за 12-месячный период, закончившийся в июне 2023 года, был зафиксирован исторический рекорд в 906 тысяч человек.
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"Правда заключается в том, что за последние пять лет Британия утратила контроль над своими границами, и прошлое правительство (консерваторов - ред.) в прошлом году оставило систему предоставления убежища в состоянии хаоса, (а страну - ред.) - с рекордным уровнем притока иммигрантов", - сказал глава министерства.
В субботу сотни мигрантов пересекли Ла-Манш. Как отмечает телеканал, французская полиция просто наблюдала, как люди садятся в маленькие лодки на отмели у берегов коммуны Гравлин, и не вмешивалась. Хили назвал их действия "шокирующими". По его словам, это "действительно большая проблема", что французская полиция не может перехватить лодки с мигрантами на мелководье.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через пролив Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
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