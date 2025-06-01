После ЧП с поездом в Брянской области 250 человек разместили в ПВР
Богомаз: 250 человек размещены в ПВР после обрушения моста на поезд под Брянском
© РИА Новости | Перейти в медиабанкВосстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
Восстановительный поезд работает на месте обрушения моста на пассажирский состав в Брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что в пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.
В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва.
"Был развернут ПВР, куда разместили 250 человек. Остальные люди… родственники забрали домой", - сказал губернатор.