https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020224855.html

После ЧП с поездом в Брянской области 250 человек разместили в ПВР

После ЧП с поездом в Брянской области 250 человек разместили в ПВР - РИА Новости, 01.06.2025

После ЧП с поездом в Брянской области 250 человек разместили в ПВР

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что в пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T08:23:00+03:00

2025-06-01T08:23:00+03:00

2025-06-01T08:59:00+03:00

происшествия

брянская область

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что в пункте временного размещения (ПВР) были размещены 250 пассажиров поезда после аварии, остальных забрали родные домой.В ночь на воскресенье в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов - Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Богомаз ранее сообщал о семи погибших и 35 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 66, среди них - трое детей. В РЖД отметили, что для перевозки пассажиров поезда №86 Климов - Москва назначен резервный поезд №902 Брянск - Москва. Он проследует по маршруту и с остановками поезда №86 Климов - Москва."Был развернут ПВР, куда разместили 250 человек. Остальные люди… родственники забрали домой", - сказал губернатор.О крушении поездов в Брянской и Курской областях читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250601/moskva-2020226592.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, обрушение моста на поезд в брянской области