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После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи - РИА Новости, 01.06.2025
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:38:00+03:00
2025-06-01T01:38:00+03:00
2025-06-01T01:38:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
Богомаз: после ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой