https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020206049.html

После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи

После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи - РИА Новости, 01.06.2025

После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи

Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T01:38:00+03:00

2025-06-01T01:38:00+03:00

2025-06-01T01:38:00+03:00

происшествия

брянская область

выгоничский район

москва

александр богомаз

московская железная дорога

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

https://ria.ru/20250601/punkt-2020204987.html

брянская область

выгоничский район

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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области