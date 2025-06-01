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После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи - РИА Новости, 01.06.2025
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01:38 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/bogomaz-2020206049.html
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи - РИА Новости, 01.06.2025
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи
Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T01:38:00+03:00
2025-06-01T01:38:00+03:00
происшествия
брянская область
выгоничский район
москва
александр богомаз
московская железная дорога
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале. Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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брянская область
выгоничский район
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происшествия, брянская область, выгоничский район, москва, александр богомаз, московская железная дорога, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Выгоничский район, Москва, Александр Богомаз, Московская железная дорога, Обрушение моста на поезд в Брянской области
После ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой помощи

Богомаз: после ЧП с мостом и поездом организовали экстренные бригады скорой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Экстренные бригады скорой помощи организованы для транспортировки пострадавших в Брянской области, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи.
Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь", - написал он в Telegram-канале.
Ранее губернатор региона Александр Богомаз информировал, что в Выгоничском районе Брянской области произошло обрушение моста. Как заявляла Московская железная дорога, произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов – Москва из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта.
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ПроисшествияБрянская областьВыгоничский районМоскваАлександр БогомазМосковская железная дорогаОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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