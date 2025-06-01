https://ria.ru/20250601/ataki-2020322813.html

Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах

Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах - РИА Новости, 01.06.2025

Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах

Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, там организован надзор, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T18:54:00+03:00

2025-06-01T18:54:00+03:00

2025-06-01T19:05:00+03:00

иркутская область

главная военная прокуратура рф

происшествия

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, там организован надзор, сообщает Главная военная прокуратура."В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html

иркутская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иркутская область, главная военная прокуратура рф, происшествия, главная военная прокуратура