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Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах - РИА Новости, 01.06.2025
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18:54 01.06.2025 (обновлено: 19:05 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/ataki-2020322813.html
Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах
Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах - РИА Новости, 01.06.2025
Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах
Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, там организован надзор, сообщает... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T18:54:00+03:00
2025-06-01T19:05:00+03:00
иркутская область
главная военная прокуратура рф
происшествия
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, там организован надзор, сообщает Главная военная прокуратура."В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250601/minoborony-2020317171.html
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иркутская область, главная военная прокуратура рф, происшествия, главная военная прокуратура
Иркутская область, Главная военная прокуратура РФ, Происшествия, Главная военная прокуратура
Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в регионах

Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в 5 регионах России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЗдание главной военной прокуратуры РФ в Москве
Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Здание главной военной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Военные прокуроры выехали на места атак на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, там организован надзор, сообщает Главная военная прокуратура.
«
"В связи с осуществленной сегодня атакой на военные объекты, расположенные в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях, военные прокуроры выехали на места происшествий, где ими организованы надзорные мероприятия", - говорится в сообщении.
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