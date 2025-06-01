"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" провел День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево, праздник был посвящен Дню защиты детей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Компания подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу. С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи". На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки". Также "Аэрофлот" угостил гостей мероприятия мороженым и провел среди них розыгрыш подарков. В брендированной фотозоне все желающие могли сделать фото на память. Маленьких пассажиров, вылетавших 1 июня из Москвы, ждали подарки от перевозчика: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых". А на борту юные путешественники получили сувенирные самолетики Аэрофлота — в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей в возрасте от 3 до 11 лет включительно. "Аэрофлот" уделяет особое внимание маленьким авиапассажирам. На рейсах авиакомпании путешественникам с детьми доступен ассортимент услуг, призванных сделать перелет максимально комфортным. За 2024 год на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU перевезли более 2 миллионов детей (до 12 лет). Также родители смогут бесплатно переводить мили со счетов детей, чтобы набрать нужное количество.
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" провел День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево, праздник был посвящен Дню защиты детей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Компания подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу. С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи".
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки". Также "Аэрофлот" угостил гостей мероприятия мороженым и провел среди них розыгрыш подарков. В брендированной фотозоне все желающие могли сделать фото на память.
Маленьких пассажиров, вылетавших 1 июня из Москвы, ждали подарки от перевозчика: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых". А на борту юные путешественники получили сувенирные самолетики Аэрофлота — в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей в возрасте от 3 до 11 лет включительно.
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
"Аэрофлот" уделяет особое внимание маленьким авиапассажирам. На рейсах авиакомпании путешественникам с детьми доступен ассортимент услуг, призванных сделать перелет максимально комфортным. За 2024 год на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU перевезли более 2 миллионов детей (до 12 лет). Также родители смогут бесплатно переводить мили со счетов детей, чтобы набрать нужное количество.
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