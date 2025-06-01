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"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту - РИА Новости, 01.06.2025
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19:20 01.06.2025 (обновлено: 19:35 01.06.2025)
https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020327287.html
"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту
"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту - РИА Новости, 01.06.2025
"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту
"Аэрофлот" провел День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево, праздник был посвящен Дню защиты детей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:20:00+03:00
2025-06-01T19:35:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
москва
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" провел День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево, праздник был посвящен Дню защиты детей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Компания подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу. С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи". На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки". Также "Аэрофлот" угостил гостей мероприятия мороженым и провел среди них розыгрыш подарков. В брендированной фотозоне все желающие могли сделать фото на память. Маленьких пассажиров, вылетавших 1 июня из Москвы, ждали подарки от перевозчика: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых". А на борту юные путешественники получили сувенирные самолетики Аэрофлота — в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей в возрасте от 3 до 11 лет включительно. "Аэрофлот" уделяет особое внимание маленьким авиапассажирам. На рейсах авиакомпании путешественникам с детьми доступен ассортимент услуг, призванных сделать перелет максимально комфортным. За 2024 год на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU перевезли более 2 миллионов детей (до 12 лет). Также родители смогут бесплатно переводить мили со счетов детей, чтобы набрать нужное количество.
https://ria.ru/20250523/aeroflot-2018584183.html
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РИА Новости
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5
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96
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), москва
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Москва
"Аэрофлот" провел масштабный праздник для детей в московском аэропорту

Авиакомпания "Аэрофлот" провела День маленького пассажира в аэропорту

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДень маленького пассажира в аэропорту Шереметьево
День маленького пассажира в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" провел День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево, праздник был посвящен Дню защиты детей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Компания подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу. С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи".
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДень маленького пассажира в аэропорту Шереметьево
День маленького пассажира в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
День маленького пассажира в аэропорту Шереметьево
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки". Также "Аэрофлот" угостил гостей мероприятия мороженым и провел среди них розыгрыш подарков. В брендированной фотозоне все желающие могли сделать фото на память.
Маленьких пассажиров, вылетавших 1 июня из Москвы, ждали подарки от перевозчика: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых". А на борту юные путешественники получили сувенирные самолетики Аэрофлота — в виде плюшевой игрушки для малышей до 3 лет или в виде брелока для детей в возрасте от 3 до 11 лет включительно.
Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала Цветняшки
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкС 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры Аэрофлота: бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта Движения Первых – платформы Звучи
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции День маленького пассажира
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВсе желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от Аэрофлота: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от Движения Первых
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВнимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакже "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
Также Аэрофлот угостил детей мороженым на мероприятии
Также "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 13
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 13
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 13
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 13
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 13
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 13
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 13
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
10 из 13
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 13
Также "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
12 из 13
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 13
"Аэрофлот" уделяет особое внимание маленьким авиапассажирам. На рейсах авиакомпании путешественникам с детьми доступен ассортимент услуг, призванных сделать перелет максимально комфортным. За 2024 год на рейсах "Аэрофлота" и авиакомпании "Россия" под кодом SU перевезли более 2 миллионов детей (до 12 лет). Также родители смогут бесплатно переводить мили со счетов детей, чтобы набрать нужное количество.
Аэрофлот ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Аэрофлот" ввел национальные гастросеты на рейсах из городов ДФО и Сибири
23 мая, 09:25
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)Москва
 
 
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