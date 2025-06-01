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Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025
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19:25 01.06.2025
https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020323512.html
Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров
Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025
Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров
Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню РИА Новости, 01.06.2025
2025-06-01T19:25:00+03:00
2025-06-01T19:25:00+03:00
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
фото
международный день защиты детей
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Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню защиты детей. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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аэрофлот, шереметьево (аэропорт), фото, фото, международный день защиты детей
Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Фото, Международный день защиты детей

Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров

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Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню защиты детей. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала Цветняшки
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкС 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры Аэрофлота: бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта Движения Первых – платформы Звучи
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции День маленького пассажира
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВсе желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от Аэрофлота: сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от Движения Первых
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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10 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВнимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакже "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
Также Аэрофлот угостил детей мороженым на мероприятии
Также "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 13
 
АэрофлотШереметьево (аэропорт)ФотоМеждународный день защиты детей
 
 
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