Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров
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Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню защиты детей. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
Авиакомпания в этот день подготовила для юных пассажиров насыщенную развлекательную программу
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
На протяжении всего праздника для детей работали мастера аквагрима, аниматоры и ростовые куклы – персонажи мультсериала "Цветняшки"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкС 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
С 11:00 до 13:00 состоялся концерт, в котором участвовали работники и партнеры "Аэрофлота": бортпроводники авиакомпании, подопечные Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова (Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, воспитанники Школы циркового искусства имени Ю.В. Никулина, юные музыканты-инструменталисты), участники музыкального проекта "Движения Первых" – платформы "Звучи"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
Дети из Ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева исполнили китайский танец для зрителей
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЮные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
Юные пассажиры могли поиграть с мыльными пузырями и сфотографироваться в брендированной фотозоне на память о праздничном дне
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
Авиакомпания провела розыгрыш призов среди участников акции "День маленького пассажира"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
В этот день для участников акции работали художники. Они могли нарисовать портреты пассажиров бесплатно
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВсе желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
Все желающие могли сфотографироваться с бортпроводниками компании и пообщаться с ними
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
Гости мероприятия внимательно следили за праздничным концертом
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
Маленьких пассажиров, вылетающих 1 июня из Москвы, ожидали подарки от "Аэрофлота": сладости, стикерпаки, головоломки и книжка–раскраска от "Движения Первых"
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВнимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
Внимание гостей Дня маленького пассажира привлекли фокусы, которые провели для детей
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТакже "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
Также "Аэрофлот" угостил детей мороженым на мероприятии
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМаленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
Маленькие пассажиры могли сделать себе аквагрим с различными рисунками. Популярностью пользовались самолеты.
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