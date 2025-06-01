https://ria.ru/20250601/aeroflot-2020323512.html

Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров

Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров - РИА Новости, 01.06.2025

Как прошел праздник от "Аэрофлота" для юных пассажиров

Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню РИА Новости, 01.06.2025

2025-06-01T19:25:00+03:00

2025-06-01T19:25:00+03:00

2025-06-01T19:25:00+03:00

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

фото

международный день защиты детей

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Авиакомпания "Аэрофлот" в воскресенье провела День маленького пассажира в общей зоне терминала B аэропорта Шереметьево. Праздник был посвящен Международному дню защиты детей. Подробнее о том, как прошло мероприятие — в фотоленте РИА Новости.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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