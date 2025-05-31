https://ria.ru/20250531/zhile-2020168801.html
Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону
Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2025
Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону
Ключи от нового жилья вручили 15 детям-сиротам в Ростове-на-Дону в преддверии Дня защиты детей, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:44:00+03:00
2025-05-31T18:44:00+03:00
2025-05-31T18:44:00+03:00
ростовская область
жилье
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Ключи от нового жилья вручили 15 детям-сиротам в Ростове-на-Дону в преддверии Дня защиты детей, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 31 мая, накануне Дня защиты детей, еще 15 детей-сирот получили ключи от квартир в ростовском ЖК "Суворовский". Они переедут в благоустроенные квартиры с ремонтом в новом 17-этажном доме", - говорится в сообщении. С новосельем ребят поздравил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он сообщил, что в этом доме получат квартиры 92 ребенка-сироты. А всего в этом году решить эту проблему планируется для 824 юношей и девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. "У вас сегодня новоселье. Я бы очень хотел, чтобы этот дом стал основой вашей благополучной жизни, чтобы вы создавали семьи, и в ваших домах царили добро и уют. Осенью в микрорайоне "Суворовский" отроются две новые школы, несколько детских садиков, есть парк, и он и дальше будет благоустраиваться. Решаем проблему транспортной доступности", - сказал Слюсарь. Глава региона зашел в гости к новосёлам и пообщался с хозяйками. За последние три года в донском регионе жилье предоставлено 2813 детям-сиротам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, юрий слюсарь
Ростовская область , Жилье, Юрий Слюсарь
Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону 15 детей-сирот получили ключи от нового жилья
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Ключи от нового жилья вручили 15 детям-сиротам в Ростове-на-Дону в преддверии Дня защиты детей, сообщает правительство Ростовской области.
"Сегодня, 31 мая, накануне Дня защиты детей, еще 15 детей-сирот получили ключи от квартир в ростовском ЖК "Суворовский". Они переедут в благоустроенные квартиры с ремонтом в новом 17-этажном доме", - говорится в сообщении.
С новосельем ребят поздравил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он сообщил, что в этом доме получат квартиры 92 ребенка-сироты. А всего в этом году решить эту проблему планируется для 824 юношей и девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
"У вас сегодня новоселье. Я бы очень хотел, чтобы этот дом стал основой вашей благополучной жизни, чтобы вы создавали семьи, и в ваших домах царили добро и уют. Осенью в микрорайоне "Суворовский" отроются две новые школы, несколько детских садиков, есть парк, и он и дальше будет благоустраиваться. Решаем проблему транспортной доступности", - сказал Слюсарь. Глава региона зашел в гости к новосёлам и пообщался с хозяйками.
За последние три года в донском регионе жилье предоставлено 2813 детям-сиротам.