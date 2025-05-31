https://ria.ru/20250531/zhile-2020168801.html

Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону

Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 31.05.2025

Ключи от нового жилья вручили детям-сиротам в Ростове-на-Дону

Ключи от нового жилья вручили 15 детям-сиротам в Ростове-на-Дону в преддверии Дня защиты детей, сообщает правительство Ростовской области. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:44:00+03:00

2025-05-31T18:44:00+03:00

2025-05-31T18:44:00+03:00

ростовская область

жилье

юрий слюсарь

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости. Ключи от нового жилья вручили 15 детям-сиротам в Ростове-на-Дону в преддверии Дня защиты детей, сообщает правительство Ростовской области. "Сегодня, 31 мая, накануне Дня защиты детей, еще 15 детей-сирот получили ключи от квартир в ростовском ЖК "Суворовский". Они переедут в благоустроенные квартиры с ремонтом в новом 17-этажном доме", - говорится в сообщении. С новосельем ребят поздравил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Он сообщил, что в этом доме получат квартиры 92 ребенка-сироты. А всего в этом году решить эту проблему планируется для 824 юношей и девушек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. "У вас сегодня новоселье. Я бы очень хотел, чтобы этот дом стал основой вашей благополучной жизни, чтобы вы создавали семьи, и в ваших домах царили добро и уют. Осенью в микрорайоне "Суворовский" отроются две новые школы, несколько детских садиков, есть парк, и он и дальше будет благоустраиваться. Решаем проблему транспортной доступности", - сказал Слюсарь. Глава региона зашел в гости к новосёлам и пообщался с хозяйками. За последние три года в донском регионе жилье предоставлено 2813 детям-сиротам.

https://ria.ru/20250515/matkapital-2017106684.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, юрий слюсарь