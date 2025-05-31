В Херсонском заповеднике родились более 20 телят бизона
В Херсонском заповеднике "Аскания-Нова" родилось более 20 телят бизона
© Getty Images / Juan Melli / 500pxДетеныши бизона
© Getty Images / Juan Melli / 500px
Детеныши бизона. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родилось более 20 телят американского бизона, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков.
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"В нашем заповеднике заметное прибавление популяции американского бизона. Этой весной на свет появилось более 20 телят. Настоящий беби-бум. Чувствует себя молодое поколение хорошо и находится под пристальной опекой своих родителей", - сказал Мещеряков.
По его словам, американские бизоны живут в естественных условиях в непосредственной близости к дикой природе.
Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.