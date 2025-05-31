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В Херсонском заповеднике родились более 20 телят бизона

В Херсонском заповеднике родились более 20 телят бизона - РИА Новости, 31.05.2025

В Херсонском заповеднике родились более 20 телят бизона

В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родилось более 20 телят американского бизона, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:21:00+03:00

2025-05-31T17:21:00+03:00

2025-05-31T17:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. В херсонском биосферном заповеднике "Аскания-Нова" родилось более 20 телят американского бизона, сообщил РИА Новости директор заповедника Дмитрий Мещеряков. "В нашем заповеднике заметное прибавление популяции американского бизона. Этой весной на свет появилось более 20 телят. Настоящий беби-бум. Чувствует себя молодое поколение хорошо и находится под пристальной опекой своих родителей", - сказал Мещеряков. По его словам, американские бизоны живут в естественных условиях в непосредственной близости к дикой природе. Биосферный заповедник "Аскания-Нова" - особо охраняемая природная территория в Херсонской области. Является старейшим в мире степным заповедником. Основан в конце XIX века российским помещиком немецкого происхождения Фридрихом Эдуардовичем Фальц-Фейном. В состав заповедника входят типчаково-ковыльная степь – эталон степей планеты, дендрологический и зоологический парк. Общая площадь превышает 33 тысячи гектаров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область