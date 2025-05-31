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Врио губернатора Новгородской области идет на выборы от "Единой России" - РИА Новости, 31.05.2025
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15:47 31.05.2025 (обновлено: 17:08 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/vybory-2020143194.html
Врио губернатора Новгородской области идет на выборы от "Единой России"
Врио губернатора Новгородской области идет на выборы от "Единой России" - РИА Новости, 31.05.2025
Врио губернатора Новгородской области идет на выборы от "Единой России"
Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов планирует идти на выборы главы региона от партии "Единая Россия", передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:47:00+03:00
2025-05-31T17:08:00+03:00
политика
новгородская область
россия
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александра дронова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов планирует идти на выборы главы региона от партии "Единая Россия", передаёт корреспондент РИА Новости. В Великом Новгороде в Новгородской технической школе состоялась встреча кандидатов на должность губернатора Новгородской области с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия". В мероприятии приняли участие более 400 человек. "Вы знаете, что в начале марта президент России поручил мне возглавить регион. Впереди – выборы, на которые я планирую идти от Всероссийской политической партии "Единая Россия". Я разделяю ценности партии, являюсь её сторонником", - отметил Дронов. Он также подчеркнул, что в регионе в 2019 году была принята стратегия развития, которую сейчас надо обновить. Стратегия, по словам Дронова, должна соответствовать современным реалиям, которые будут соотноситься с новыми национальными целями, сформулированными президентом страны Владимиром Путиным. При этом будет сохранена сложившаяся в области система приоритетов. Стратегию будут вырабатывать с учётом мнения экспертов и активных жителей. "Обновлённая стратегия будет учитывать текущие показатели, опираясь на них, ставить задачи роста. Главная наша цель – повышение качества жизни людей", - добавил Дронов. Президент России 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.
https://ria.ru/20250530/dronov-2020027893.html
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политика, новгородская область, россия, великий новгород, александра дронова, владимир путин, андрей никитин (политик), единая россия
Политика, Новгородская область, Россия, Великий Новгород, Александра Дронова, Владимир Путин, Андрей Никитин (политик), Единая Россия
Врио губернатора Новгородской области идет на выборы от "Единой России"

Врио главы Новгородской области Дронов намерен идти на выборы от "Единой России"

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиВстреча кандидатов на должность губернатора Новгородской области с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия"
Встреча кандидатов на должность губернатора Новгородской области с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
Встреча кандидатов на должность губернатора Новгородской области с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия"
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Александр Дронов планирует идти на выборы главы региона от партии "Единая Россия", передаёт корреспондент РИА Новости.
В Великом Новгороде в Новгородской технической школе состоялась встреча кандидатов на должность губернатора Новгородской области с секретарями местных и первичных отделений регионального отделения партии "Единая Россия". В мероприятии приняли участие более 400 человек.
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"Вы знаете, что в начале марта президент России поручил мне возглавить регион. Впереди – выборы, на которые я планирую идти от Всероссийской политической партии "Единая Россия". Я разделяю ценности партии, являюсь её сторонником", - отметил Дронов.
Он также подчеркнул, что в регионе в 2019 году была принята стратегия развития, которую сейчас надо обновить. Стратегия, по словам Дронова, должна соответствовать современным реалиям, которые будут соотноситься с новыми национальными целями, сформулированными президентом страны Владимиром Путиным. При этом будет сохранена сложившаяся в области система приоритетов. Стратегию будут вырабатывать с учётом мнения экспертов и активных жителей.
"Обновлённая стратегия будет учитывать текущие показатели, опираясь на них, ставить задачи роста. Главная наша цель – повышение качества жизни людей", - добавил Дронов.
Президент России 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, приняв его отставку по собственному желанию. Причиной отставки с поста главы региона стал переход на другую работу, Никитин был назначен заместителем министра транспорта России. Исполняющим обязанности главы Новгородской области стал первый заместитель губернатора Александр Дронов, который с 5 марта был назначен Путиным врио губернатора.
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ПолитикаНовгородская областьРоссияВеликий НовгородАлександра ДроноваВладимир ПутинАндрей Никитин (политик)Единая Россия
 
 
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