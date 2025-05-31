https://ria.ru/20250531/vsu-2020168380.html

Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2025

Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:43:00+03:00

2025-05-31T18:43:00+03:00

2025-05-31T18:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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шебекино

муром

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ совершили очередные атаки по нашей области. В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечён забор домовладения", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в посёлке Чапаевский с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены социальный объект и предприятие. В городе Шебекино FPV-дроны ударили по предприятию. Кроме того, в городе в результате прилёта боеприпаса повреждены административное здание, социальный и коммерческий объекты и один автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Второй беспилотник ударил по территории предприятия. В селе Нежеголь в результате обстрела в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также перебита линия электропередачи. По словам губернатора, в селе Маломихайловка в результате атаки дрона во дворе дома загорелась машина. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и "Газель". Вследствие удара ещё одного FPV-дрона загорелся гараж. Село Нижнее Берёзово-Второе атаковано беспилотником. В селе Муром с беспилотника сброшено взрывное устройство. "В селе Лозовое Белгородского района от удара беспилотника в частном доме повреждены кровля, окна и хозпостройка. В районе села Грушевка Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный "Камаз", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины