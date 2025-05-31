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Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2025
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18:43 31.05.2025 (обновлено: 18:55 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/vsu-2020168380.html
Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2025
Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:43:00+03:00
2025-05-31T18:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ совершили очередные атаки по нашей области. В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечён забор домовладения", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в Грайворонском округе в посёлке Чапаевский с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены социальный объект и предприятие. В городе Шебекино FPV-дроны ударили по предприятию. Кроме того, в городе в результате прилёта боеприпаса повреждены административное здание, социальный и коммерческий объекты и один автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Второй беспилотник ударил по территории предприятия. В селе Нежеголь в результате обстрела в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также перебита линия электропередачи. По словам губернатора, в селе Маломихайловка в результате атаки дрона во дворе дома загорелась машина. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и "Газель". Вследствие удара ещё одного FPV-дрона загорелся гараж. Село Нижнее Берёзово-Второе атаковано беспилотником. В селе Муром с беспилотника сброшено взрывное устройство. "В селе Лозовое Белгородского района от удара беспилотника в частном доме повреждены кровля, окна и хозпостройка. В районе села Грушевка Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный "Камаз", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, шебекино, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали 11 населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ нанесли удары по 11 населенным пунктам в Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 31 мая 2025
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ совершили очередные атаки по нашей области. В селе Двулучное Валуйского округа от удара дрона на территории социального объекта повреждены кровля складского помещения и находящийся внутри автобус. В селе Шелаево вследствие детонации FPV-дрона посечён забор домовладения", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в Грайворонском округе в посёлке Чапаевский с беспилотника сброшено взрывное устройство - повреждены социальный объект и предприятие. В городе Шебекино FPV-дроны ударили по предприятию. Кроме того, в городе в результате прилёта боеприпаса повреждены административное здание, социальный и коммерческий объекты и один автомобиль. В селе Вознесеновка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом. Второй беспилотник ударил по территории предприятия. В селе Нежеголь в результате обстрела в трёх частных домах выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. Также перебита линия электропередачи. По словам губернатора, в селе Маломихайловка в результате атаки дрона во дворе дома загорелась машина. От детонации двух других БПЛА повреждены два легковых автомобиля и "Газель". Вследствие удара ещё одного FPV-дрона загорелся гараж. Село Нижнее Берёзово-Второе атаковано беспилотником. В селе Муром с беспилотника сброшено взрывное устройство.
"В селе Лозовое Белгородского района от удара беспилотника в частном доме повреждены кровля, окна и хозпостройка. В районе села Грушевка Волоконовского района FPV-дрон атаковал припаркованный "Камаз", - уточнил глава региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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