https://ria.ru/20250531/vojska-2020104700.html
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2025
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
Мирный житель Старой Збурьевки Херсонской области ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 54... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:34:00+03:00
2025-05-31T09:34:00+03:00
2025-05-31T09:34:00+03:00
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель Старой Збурьевки Херсонской области ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 54 обстрела населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ, в Старой Збурьевке ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 39 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь украинской армии попали 10 населенных пунктов области: Днепряны, Новая Каховка, Горностаевка, Старая Збурьевка, Каиры, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха.
https://ria.ru/20250531/vsu-2020102946.html
днепр (река)
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Днепр (река), Херсонская область , Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель
При обстреле херсонской Старой Збурьевки пострадал мирный житель