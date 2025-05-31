https://ria.ru/20250531/vojska-2020104700.html

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.05.2025

В Херсонской области при обстреле ВСУ пострадал мирный житель

Мирный житель Старой Збурьевки Херсонской области ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 54... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T09:34:00+03:00

2025-05-31T09:34:00+03:00

2025-05-31T09:34:00+03:00

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 31 мая - РИА Новости. Мирный житель Старой Збурьевки Херсонской области ранен в результате удара украинской артиллерии, всего в течение суток боевики киевского режима провели 54 обстрела населенных пунктов левого берега Днепра в регионе, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ, в Старой Збурьевке ранения получил мирный житель. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 39 ударов из ствольной артиллерии. Еще 15 обстрелов со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За день под огонь украинской армии попали 10 населенных пунктов области: Днепряны, Новая Каховка, Горностаевка, Старая Збурьевка, Каиры, Каховка, Пролетарка, Корсунка, Алешки, Великая Лепетиха.

https://ria.ru/20250531/vsu-2020102946.html

днепр (река)

херсонская область

новая каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (река), херсонская область , новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия