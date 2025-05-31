Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:36 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vandaly-2020142063.html
СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги
СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги - РИА Новости, 31.05.2025
СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги
Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа, сообщила в субботу радиостанция RTL... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:36:00+03:00
2025-05-31T15:36:00+03:00
в мире
париж
франция
анн идальго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020141730_0:95:926:617_1920x0_80_0_0_dd54878167e8451b2cf2c2257fd09eee.jpg
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа, сообщила в субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции. "Пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы… Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской", - говорится в материале. Один злоумышленник, одетый в черное, попал на камеры видеонаблюдения в процессе осквернения мемориала, передаёт RTL. Позднее у ресторана была обнаружена открытая банка с зеленой краской. Глава французского МВД Брюно Ретайо осудил произошедшее, назвав действия вандалов "гнусными". Мэр Парижа Анн Идальго пообещала, что власти подадут жалобу. В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html
https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html
париж
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020141730_0:0:926:696_1920x0_80_0_0_6c8b04bc7bc2c72730b326fec3c20fd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, париж, франция, анн идальго
В мире, Париж, Франция, Анн Идальго
СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги

RTL: в Париже вандалы облили краской мемориал жертвам холокоста и три синагоги

© Фото : соцсетиСинагога в Париже, облитая вандалами зеленой краской
Синагога в Париже, облитая вандалами зеленой краской - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : соцсети
Синагога в Париже, облитая вандалами зеленой краской . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа, сообщила в субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции.
"Пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы… Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской", - говорится в материале.
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату
7 мая, 14:34
Один злоумышленник, одетый в черное, попал на камеры видеонаблюдения в процессе осквернения мемориала, передаёт RTL. Позднее у ресторана была обнаружена открытая банка с зеленой краской.
Глава французского МВД Брюно Ретайо осудил произошедшее, назвав действия вандалов "гнусными". Мэр Парижа Анн Идальго пообещала, что власти подадут жалобу.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
Вандалы осквернили памятник красноармейцу в Пршерове, Чехия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу
13 мая, 16:27
 
В миреПарижФранцияАнн Идальго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала