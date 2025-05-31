СМИ: в Париже вандалы осквернили мемориал жертвам холокоста и синагоги
RTL: в Париже вандалы облили краской мемориал жертвам холокоста и три синагоги
© Фото : соцсетиСинагога в Париже, облитая вандалами зеленой краской
© Фото : соцсети
Синагога в Париже, облитая вандалами зеленой краской . Архивное фото
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ПАРИЖ, 31 мая - РИА Новости. Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа, сообщила в субботу радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции.
"Пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы… Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской", - говорится в материале.
Один злоумышленник, одетый в черное, попал на камеры видеонаблюдения в процессе осквернения мемориала, передаёт RTL. Позднее у ресторана была обнаружена открытая банка с зеленой краской.
Глава французского МВД Брюно Ретайо осудил произошедшее, назвав действия вандалов "гнусными". Мэр Парижа Анн Идальго пообещала, что власти подадут жалобу.
В декабре глава Национального директората территориальной разведки Франции (DNRT) Бертран Шамуло сообщал, что число актов антисемитизма во Франции после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября 2023 года выросло на 270% за период с начала 2024 года по 31 октября по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом число антимусульманских актов даже сократилось. Кульминационной точкой в антисемитских проявлениях стало нападение 24 августа на синагогу в департаменте Эро на юге Франции.
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