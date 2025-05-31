https://ria.ru/20250531/ukraina-2020145822.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.05.2025

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:04:00+03:00

2025-05-31T16:04:00+03:00

2025-05-31T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 15.52 субботы сигнал воздушной тревоги прозвучал в Полтавской и Днепропетровской областях. Ранее тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250531/klichko-2020129394.html

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Варвара Скокшина

в мире, россия, полтавская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины