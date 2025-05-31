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Экипажи авиации нанесли удары по позициям ВСУ в зоне действия "Центра"
Экипажи авиации нанесли удары по позициям ВСУ в зоне действия "Центра" - РИА Новости, 31.05.2025
Экипажи авиации нанесли удары по позициям ВСУ в зоне действия "Центра"
Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:11:00+03:00
2025-05-31T05:11:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по позициям подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры боевых вылетов штурмовиков Су-25 ВКС России. "В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - сообщили в МО РФ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполняют задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету, заключило ведомство.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи авиации нанесли удары по позициям ВСУ в зоне действия "Центра"
Минобороны: экипажи Су-25 нанесли удары по позициям ВСУ в зоне действия "Центра"