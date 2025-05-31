Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 31.05.2025 (обновлено: 12:20 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/udar-2020117671.html
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 31.05.2025
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области
Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:12:00+03:00
2025-05-31T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_321:0:1733:794_1920x0_80_0_0_b37be91e4a6495a13f162496d8b1e7ef.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html
россия
сумская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949621792_397:0:1733:1002_1920x0_80_0_0_e4036402e84e94d0cc2308a4a499db46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, США
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области

Удар "Искандера" в Сумской области уничтожил две пусковые установки HIMARS

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИскандер
Искандер - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Искандер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Гонки по вертикали: эскалация вокруг Украины неизбежна
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала