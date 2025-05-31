https://ria.ru/20250531/udar-2020117671.html

ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области

ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 31.05.2025

ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области

Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:12:00+03:00

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2025-05-31T12:20:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

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Варвара Скокшина

россия, сумская область, сша