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ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 31.05.2025
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области
Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:12:00+03:00
2025-05-31T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие ударом "Искандера" уничтожили в Сумской области Украины две пусковые установки HIMARS, сообщили в Минобороны РФ."Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" в Сумской области уничтожены две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотников, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ."Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
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россия, сумская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, США
ВС России уничтожили две пусковые установки HIMARS в Сумской области
Удар "Искандера" в Сумской области уничтожил две пусковые установки HIMARS