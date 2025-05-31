https://ria.ru/20250531/turtsija-2020114018.html

Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ

Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2025

Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T11:15:00+03:00

2025-05-31T11:15:00+03:00

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в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок через голосование в парламенте, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. "Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная "Кандидатура и выборы президента", будет изменена. По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах",- сообщило издание. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.

https://ria.ru/20250530/turtsiya-2020082256.html

https://ria.ru/20250530/erdogan-2020077584.html

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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган