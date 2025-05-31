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Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
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11:15 31.05.2025 (обновлено: 11:16 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/turtsija-2020114018.html
Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ
Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ
Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:15:00+03:00
2025-05-31T11:16:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок через голосование в парламенте, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315. "Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная "Кандидатура и выборы президента", будет изменена. По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах",- сообщило издание. В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
https://ria.ru/20250530/turtsiya-2020082256.html
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может пойти на третий президентский срок, пишут СМИ

Türkiye: правящая партия Турции рассматривает вариант с выдвижением Эрдогана

© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin BulbulПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Presidential Press Service, Pool/Yasin Bulbul
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 31 мая - РИА Новости. Турецкая правящая Партия справедливости и развития (Ak Parti) рассматривает вариант с выдвижением в президенты действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана на третий срок через голосование в парламенте, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения - 315.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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"Согласно конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 конституции, озаглавленная "Кандидатура и выборы президента", будет изменена. По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах",- сообщило издание.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
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