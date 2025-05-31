https://ria.ru/20250531/tsentr-2020117983.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:15:00+03:00

2025-05-31T12:15:00+03:00

2025-05-31T12:34:00+03:00

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Алексеевка, Владимировка, Новоэкономическое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Уточняется также, что ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины