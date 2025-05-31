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Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:15:00+03:00
2025-05-31T12:15:00+03:00
2025-05-31T12:34:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 440 военнослужащих, сообщили в Минобороны России."Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Алексеевка, Владимировка, Новоэкономическое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Уточняется также, что ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей и три орудия полевой артиллерии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 440 военных в зоне ответственности "Центра"