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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.05.2025
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T01:39:00+03:00
2025-05-31T01:39:00+03:00
2025-05-31T01:39:00+03:00
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днепропетровская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Винницкой и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-ресурса, в 23.34 мск сигнал воздушной тревоги прозвучал в Николаевской области, после полуночи воздушная тревога распространилась на Кировоградскую, Черкасскую, Днепропетровскую, Сумскую и Винницкую области. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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украина, россия, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины власти объявили воздушную тревогу