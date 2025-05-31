Рейтинг@Mail.ru
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 31.05.2025 (обновлено: 08:00 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ssha-2020099187.html
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2025
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T07:59:00+03:00
2025-05-31T08:00:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946714728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c634d10e9e4b16b47d76e211af77849.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19, сообщила компания. "Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале компании. Moderna добавляет, что вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.
https://ria.ru/20250419/koronavirus-2012216733.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946714728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8152c89454a156561b6c89fb9ec66211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19

Власти США одобрили к использованию новую вакцину Moderna от COVID-19

© AP Photo / Francisco SecoМедсестра со шприцем
Медсестра со шприцем - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Медсестра со шприцем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19, сообщила компания.
"Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале компании.
Moderna добавляет, что вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.
Ухань - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
США заявили о вскрытии истинного происхождения COVID-19
19 апреля, 02:43
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала