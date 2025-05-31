https://ria.ru/20250531/ssha-2020099187.html
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2025
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T07:59:00+03:00
2025-05-31T07:59:00+03:00
2025-05-31T08:00:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946714728_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c634d10e9e4b16b47d76e211af77849.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19, сообщила компания. "Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале компании. Moderna добавляет, что вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.
https://ria.ru/20250419/koronavirus-2012216733.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946714728_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8152c89454a156561b6c89fb9ec66211.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19
Власти США одобрили к использованию новую вакцину Moderna от COVID-19
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19, сообщила компания.
"Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале компании.
Moderna добавляет, что вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.