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Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19

Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19 - РИА Новости, 31.05.2025

Власти США одобрили к использованию новую вакцину от COVID-19

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T07:59:00+03:00

2025-05-31T07:59:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило к использованию новую вакцину биотехнологической компании Moderna против COVID-19, сообщила компания. "Компания Moderna, Inc. сегодня объявила о том, что FDA одобрило mNEXSPIKE (мРНК-1283) - новую вакцину против COVID-19 - для использования среди всех взрослых в возрасте 65 лет и старше", - говорится в заявлении, размещенном на официальном портале компании. Moderna добавляет, что вакцину могут использовать также лица в возрасте 12-64 лет, имеющие по крайней мере один или несколько основных факторов риска, определенных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Вакцина предназначена для лиц, которые ранее уже прививались от вируса.

https://ria.ru/20250419/koronavirus-2012216733.html

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