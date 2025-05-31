https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2019822116.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2025

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.05.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:48:00+03:00

2025-05-31T17:48:00+03:00

2025-05-31T17:48:00+03:00

инфографика

россия

украина

спецоперация

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО >>Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 31 мая 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили села Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой Народной Республике. Кроме того, поражены 147 района скопления живой силы и техники противника, склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цеха по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, места их хранения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ. Средства ПВО сбили 169 дронов.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 663 самолета, 283 вертолета, 60 592 беспилотника, 609 зенитных ракетных комплексов, 23 671 танк и других бронемашин, 1 565 реактивных систем залпового огня, 25 491 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 36 243 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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