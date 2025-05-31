https://ria.ru/20250531/sotrudnichestvo-2020159647.html

Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве

Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве - РИА Новости, 31.05.2025

Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве

Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:45:00+03:00

2025-05-31T17:45:00+03:00

2025-05-31T17:45:00+03:00

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сингапур (город)

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пит хегсет

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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе которой стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности, сообщило агентство Киодо. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности в связи с принятием в Японии закона об "активной киберобороне", что позволит правоохранительным органам проводить превентивные действия в отношении киберпреступников. Также стороны договорились о взаимодействии для того, чтобы достичь стратегического соответствия двух стран после принятия в МСША новой стратегии национальной обороны (NDS). Министры провели личную встречу во второй раз с марта. Они обсудили вопросы, связанные с комитетом переговоров по безопасности в формате 2+2 между глава внешнеполитических и оборонных ведомств. Рассматривается вопрос проведения ее летом в Вашингтоне. Также главы оборонных ведомств США и Японии обсудили вопросы, связанные с функционированием недавно созданного объединенного оперативного командования, которое должно облегчить координацию трех родов сил самообороны Японии, а также и координацию На "полях" форума состоялась встреча министров обороны Японии, США, Австралии и Филиппин, на которой участники подтвердили расширение сотрудничества для сдерживания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.

https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html

https://ria.ru/20250416/minoborony-2011529972.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, сша, сингапур (город), гэн накатани, пит хегсет, министерство обороны сша