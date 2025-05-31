Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве
Главы МО Японии и США договорились укреплять сотрудничество в киберпространстве
© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе которой стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности, сообщило агентство Киодо.
Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности в связи с принятием в Японии закона об "активной киберобороне", что позволит правоохранительным органам проводить превентивные действия в отношении киберпреступников. Также стороны договорились о взаимодействии для того, чтобы достичь стратегического соответствия двух стран после принятия в МСША новой стратегии национальной обороны (NDS).
Министры провели личную встречу во второй раз с марта. Они обсудили вопросы, связанные с комитетом переговоров по безопасности в формате 2+2 между глава внешнеполитических и оборонных ведомств. Рассматривается вопрос проведения ее летом в Вашингтоне.
Также главы оборонных ведомств США и Японии обсудили вопросы, связанные с функционированием недавно созданного объединенного оперативного командования, которое должно облегчить координацию трех родов сил самообороны Японии, а также и координацию
На "полях" форума состоялась встреча министров обороны Японии, США, Австралии и Филиппин, на которой участники подтвердили расширение сотрудничества для сдерживания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
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