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Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве - РИА Новости, 31.05.2025
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17:45 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/sotrudnichestvo-2020159647.html
Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве
Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве - РИА Новости, 31.05.2025
Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве
Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:45:00+03:00
2025-05-31T17:45:00+03:00
в мире
япония
сша
сингапур (город)
гэн накатани
пит хегсет
министерство обороны сша
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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе которой стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности, сообщило агентство Киодо. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности в связи с принятием в Японии закона об "активной киберобороне", что позволит правоохранительным органам проводить превентивные действия в отношении киберпреступников. Также стороны договорились о взаимодействии для того, чтобы достичь стратегического соответствия двух стран после принятия в МСША новой стратегии национальной обороны (NDS). Министры провели личную встречу во второй раз с марта. Они обсудили вопросы, связанные с комитетом переговоров по безопасности в формате 2+2 между глава внешнеполитических и оборонных ведомств. Рассматривается вопрос проведения ее летом в Вашингтоне. Также главы оборонных ведомств США и Японии обсудили вопросы, связанные с функционированием недавно созданного объединенного оперативного командования, которое должно облегчить координацию трех родов сил самообороны Японии, а также и координацию На "полях" форума состоялась встреча министров обороны Японии, США, Австралии и Филиппин, на которой участники подтвердили расширение сотрудничества для сдерживания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
https://ria.ru/20250408/kitay-2009931565.html
https://ria.ru/20250416/minoborony-2011529972.html
япония
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в мире, япония, сша, сингапур (город), гэн накатани, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, Япония, США, Сингапур (город), Гэн Накатани, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Япония и США договорились об укреплении сотрудничества в киберпространстве

Главы МО Японии и США договорились укреплять сотрудничество в киберпространстве

© AP Photo / Koji SasaharaФлаги США и Японии в Токио
Флаги США и Японии в Токио - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Koji Sasahara
Флаги США и Японии в Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 31 мая - РИА Новости. Министр обороны Японии Гэн Накатани провел встречу с главой Пентагона Питом Хегсетом на "полях" форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, в ходе которой стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности, сообщило агентство Киодо.
Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области кибербезопасности в связи с принятием в Японии закона об "активной киберобороне", что позволит правоохранительным органам проводить превентивные действия в отношении киберпреступников. Также стороны договорились о взаимодействии для того, чтобы достичь стратегического соответствия двух стран после принятия в МСША новой стратегии национальной обороны (NDS).
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Министры провели личную встречу во второй раз с марта. Они обсудили вопросы, связанные с комитетом переговоров по безопасности в формате 2+2 между глава внешнеполитических и оборонных ведомств. Рассматривается вопрос проведения ее летом в Вашингтоне.
Также главы оборонных ведомств США и Японии обсудили вопросы, связанные с функционированием недавно созданного объединенного оперативного командования, которое должно облегчить координацию трех родов сил самообороны Японии, а также и координацию
На "полях" форума состоялась встреча министров обороны Японии, США, Австралии и Филиппин, на которой участники подтвердили расширение сотрудничества для сдерживания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
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В миреЯпонияСШАСингапур (город)Гэн НакатаниПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
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