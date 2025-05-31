https://ria.ru/20250531/soglashenie-2020191137.html

Соглашение о свободной торговле между ОАЭ и Сербией вступило в силу

Соглашение о свободной торговле между ОАЭ и Сербией вступило в силу - РИА Новости, 31.05.2025

Соглашение о свободной торговле между ОАЭ и Сербией вступило в силу

Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Сербией, включающее отмену таможенных тарифов, официально вступает в силу, сообщает эмиратское... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:19:00+03:00

2025-05-31T22:19:00+03:00

2025-05-31T22:19:00+03:00

экономика

оаэ

сербия

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ДУБАЙ, 31 мая – РИА Новости. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Сербией, включающее отмену таможенных тарифов, официально вступает в силу, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. "Завтра ОАЭ и Сербия вступают в новую эру сотрудничества, поскольку наше Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (СЕРА) вступает в силу. Эта сделка, которая добавит 351 миллион долларов к ВВП ОАЭ к 2031 году, усилит торговые и инвестиционные связи в приоритетных секторах, включая возобновляемые источники энергии, производство и логистику", - написал министр ОАЭ по внешней торговле Тани бен Ахмед аз-Зейуди в соцсети Х. Соглашение предусматривает отмену или снижение таможенных пошлин по более чем 96% тарифных позиций, отмечает WAM. Объем двустороннего товарооборота между ОАЭ и Сербией, за исключением нефти, в 2024 году составил 121,4 миллиона долларов. Переговоры по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве стартовали в сентябре 2023 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, оаэ, сербия