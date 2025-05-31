Рейтинг@Mail.ru
Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:16 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/siriya-2020190963.html
Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP
Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP - РИА Новости, 31.05.2025
Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP
Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает "хрупкому" переходному периоду в Сирии, пишет американская газета... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:16:00+03:00
2025-05-31T22:16:00+03:00
в мире
сирия
европа
центральная азия
ахмед аш-шараа
башар асад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_c650c2df8067af1ced44cd1e67f1dc32.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает "хрупкому" переходному периоду в Сирии, пишет американская газета Washington Post. &quot;Постоянное присутствие тех самых ... боевиков, которые приехали из самых дальних уголков Европы и Центральной Азии ... теперь может стать серьезной проблемой для его (президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа - ред.) политического выживания... Межконфессиональные противоречия грозят дестабилизировать хрупкий переходный период&quot;, - пишет издание.По данным издания, многие из боевиков уже обращают "гнев" на президента переходного периода Сирии из-за того, что тот не ввел закон шариата. Кроме того, они обвиняют аш-Шараа в сотрудничестве с США и Турцией. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250320/berbok-2006274881.html
сирия
европа
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988913179_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b1d7215c30e27d0180a91e0337fcda0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, европа, центральная азия, ахмед аш-шараа, башар асад
В мире, Сирия, Европа, Центральная Азия, Ахмед аш-Шараа, Башар Асад
Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP

WP: присутствие иностранных боевиков грозит хрупкому переходному периоду в Сирии

© AP Photo / Hussein MallaВо дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия
Во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Во дворе мечети Омейядов в Дамаске, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает "хрупкому" переходному периоду в Сирии, пишет американская газета Washington Post.
«

"Постоянное присутствие тех самых ... боевиков, которые приехали из самых дальних уголков Европы и Центральной Азии ... теперь может стать серьезной проблемой для его (президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа - ред.) политического выживания... Межконфессиональные противоречия грозят дестабилизировать хрупкий переходный период", - пишет издание.

По данным издания, многие из боевиков уже обращают "гнев" на президента переходного периода Сирии из-за того, что тот не ввел закон шариата. Кроме того, они обвиняют аш-Шараа в сотрудничестве с США и Турцией.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Лидер Сирии снова не пожал руку Бербок
20 марта, 18:18
 
В миреСирияЕвропаЦентральная АзияАхмед аш-ШарааБашар Асад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала