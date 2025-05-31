https://ria.ru/20250531/siriya-2020190963.html

Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP

Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP - РИА Новости, 31.05.2025

Иностранные боевики могут стать серьезной проблемой для Сирии, пишет WP

Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает "хрупкому" переходному периоду в Сирии, пишет американская газета... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T22:16:00+03:00

2025-05-31T22:16:00+03:00

2025-05-31T22:16:00+03:00

в мире

сирия

европа

центральная азия

ахмед аш-шараа

башар асад

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Присутствие иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии, угрожает "хрупкому" переходному периоду в Сирии, пишет американская газета Washington Post. "Постоянное присутствие тех самых ... боевиков, которые приехали из самых дальних уголков Европы и Центральной Азии ... теперь может стать серьезной проблемой для его (президента переходного периода Сирии Ахмеда аш-Шараа - ред.) политического выживания... Межконфессиональные противоречия грозят дестабилизировать хрупкий переходный период", - пишет издание.По данным издания, многие из боевиков уже обращают "гнев" на президента переходного периода Сирии из-за того, что тот не ввел закон шариата. Кроме того, они обвиняют аш-Шараа в сотрудничестве с США и Турцией. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250320/berbok-2006274881.html

сирия

европа

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, европа, центральная азия, ахмед аш-шараа, башар асад